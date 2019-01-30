【KMA 2019】《韩国大众音乐奖》公布入围名单 BTS防弹少年团入围七项！
KPOP 2019年1月30日 星期三14:34 施乃琪
一年一度的《韩国大众音乐奖》(KMA) 这周公布了最新入围名单，在众多优秀的音乐人中，防弹少年团也成为格外醒目的偶像团体！
第 16 届《韩国大众音乐奖》委员会在昨天（29 日）召开记者会发表入围者名单，共有 77 组歌手或团体入围年度唱片 / 歌曲 / 音乐人 / 新人以及九种依乐风划分的奖项。
去年入围了六项、最终抱回三奖的大赢家 hyukoh 今年仅凭著 “Love Ya!” 入围年度歌曲和最佳 Modern Rock 两项。
而防弹少年团继去年创偶像纪录荣获「年度音乐人」头衔后，今年不仅再度入围同一奖项，更以〈Love Yourself 结 “Answer”〉入围年度专辑、最佳流行唱片、而两首主打歌 ”Fake Love” 和 “Idol” 也双双入围年度歌曲、最佳流行歌曲奖。
《韩国大众音乐奖》即将於 2 月 26 日傍晚七点在首尔的九老艺术村艺术剧场隆重登场，想知道心爱的音乐人或歌曲有没有得奖，届时就别忘了锁定典礼罗！
＊完整入围在此
（照片与影片来源：KMA、Big Hit Entertainment、DRDRamc）
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