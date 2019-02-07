「超级冤啊～我们真的没整容！」这4位女明星都没有整过容

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整容现在已经不是一个罕见的事情了，毕竟爱美之心人皆有之，谁都想要变得更美，但是娱乐圈中的女星整容的话，而且是死不承认的那种，就不被大众所接受了。 不过也有那么一些女明星经常被误以为懂了手脚，让她们很冤枉~

1. 陈智熙



韩国观众可以说是看著童星陈智熙长大的，因此无论是多小的变化都被大家看在眼里。 长大了的陈智熙也是颜值越来越高，摆脱了婴儿肥，越来越有气质，尤其是精致的双眼皮更是被传是整容所得，害得陈智熙不得不亲自澄清：我真的没有开双眼皮。

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2.河妍秀



长相甜美的河妍秀有著一双充满灵气水汪汪的大眼睛，但自从她小学的毕业照在网路曝光后就有人怀疑她是不是整容了，原先是眯眯眼的她现在竟然长成了杏核眼，又圆又大。 河妍秀解释说那是因为拍照当时眼光太刺眼而眯了眼睛~还有网民质疑她削了下巴，为了力证清白，河妍秀找到了童年照片，这样一来就真相大白了~

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3.申智



有段时间莫名传出申智脸上多次动刀的传闻，很是无语的申智在节目上澄清：「除了双眼皮手术外再没有动过刀！ 」

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4. 李清娥



一提到《狼的诱惑》就会想到姜栋元和李清娥，这是他俩的出名作品，当时的她和现在的她容貌稍有变化，於是引发了不少整容质疑。 为了证明自己真的没有整容，李清娥甚至找到了当时的照片作对比，强调最大的变化其实是眉毛，当时导演希望打造出清纯学生气息，所以化妆师用了粗平眉，而现在的自己为了强调女人味加了眉峰而已。

「图：1BOON」

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