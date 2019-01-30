「兼职生」朴宝剑和「民宿会长、社长」李孝利、李尚顺一直有联系！他还表示：「两位给我送来了柑橘」
明星 2019年1月30日 星期三13:32 Yuan
日前朴宝剑结束《男朋友》的拍摄，近日接受了许多采访。
在采访中他被问到：「是否和《孝利家民宿》老板李孝利、李尚顺有联系？」朴宝剑也表示：「我们一直都有在联系，最近还收到了他们发来的消息，说有在看我的电视剧。」甚至炫耀著：「两位还给我送来了柑橘。」
朴宝剑之前作为《孝利家民宿2》的兼职生，想起他抵达民宿时，李孝利还拿著橘子跑出去，看到朴宝剑本人时还往后説：「是朴宝剑啊！太紧张了...我出不去了。」李孝利甚至对著他说：「不要看著姊姊这样子笑，会心动的！」更让李尚顺醋意大发（笑）！
李孝利、李尚顺和职员、兼职生一直维持著好友情，也令许多人非常羡慕啊！而他们因为不堪私生活被打扰，最终选择搬出召吉里的家，而这个房子也由JTBC购得，不知道还有没有机会播出第3季呢？
（延伸阅读：有生之年啊！IU X 李孝利 X 李尚顺在济州岛合唱《孝利家民宿》里的创作曲！）
（图：JTBC、TVDaily）
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