破韩国收视纪录剧集《天空城堡》的五大看点

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说到今年的年度神剧，一定非《天空城堡》（SKY Castle）莫属，观众能在剧中窥探韩国社会，人们不顾一切奋力成为「金字塔」顶端的荒诞现象！

这部剧集开播时收视率只有1.7%，但至倒数第二集（19集）已经升至23.2%，不仅打破韩国收费电视台有史以来的最高纪录，也引起韩国社会的广泛讨论。剧中一众实力派演员精湛的演技，加上剧本能精准地讽刺韩国社会中人所皆知的，不知道香港或台湾观众会否有似曾相识的感觉呢？

表面上，《天空城堡》剧情围绕上流阶层不惜一切令子女考入顶级大学的故事，实际上是侧面探讨韩国社会隐藏著的畸形与疯狂现象。如果你想一睹韩国金玉其外、败絮其中的社会现况，而非一般爱情小品，《天空城堡》绝对是不二之选！香港观众如果想免费收看《天空城堡》，可以按此即上黄Viu煲剧平台。

其实天空城堡是剧中主角的居住地方，剧集开头便形容：「每个人都想住进天空城堡，但并不是谁都能住下去。」



为什么这样说呢？原来天空城堡的居民都是上流社会的成功人士，丈夫们从事律师或医生等工作，妻子们则主导社区联系和教育子女，儿女的任务则是拼命学习读全国最好的大学，继而当上律师或医生等高名望的职业，延续家族的社会地位。





1. 改编自真实事件

《天空城堡》其实是改编自真人真事，开播便旋即引起韩国社会关注，第一集内提及银行VVIP聚会其实是挂羊头卖狗肉，实际是向上流社会人士推销一个又一个「高考协调专员」，好让他们的子女能成功入读国内著名大学。

如果没看过这部剧，也许你不会知道：在韩国，除了家教和补习班外，还有一种名为「考试协调专员」的职业，收取数十亿韩圜的惊人费用，专门为雇主的子女安排顶级补习名师，提升课内外成绩，甚至打通人脉获取试题，确保他们能够顺利升学。

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2. 整个家庭面对的升学压力

韩国社会有非常强烈争取「第一名」的欲望，考生为了考入顶级学府，不仅要努力在各个学科考试取得满分，更要落力参与课外活动，以及学习书本以外的知识，然而并非每个小孩都有过人的学习天赋或意志。现实中，韩国每年都有数百名学生因无法承受学习压力而选择轻生，家长们更会将「教育出成功的孩子」视作人生目标，小孩成绩退步也会令父母在社交圈中无地自容。

即使是手握大量资源的上流社会，为了保持地位亦要拼尽全力，反观普通人又要如何才能向上流呢？

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3. 社会中的人事斗争

剧集多角度描写韩国社会中「人际关系」的重要性特。遇到新人入职，第一件事就是打探其出身、学校、故乡、姓氏和家族；家庭与家庭之间发生冲突，不管私交如何，看清局势、选好队伍才是自保的良策。如果你的领导「无缘无故」对某人格外亲切，那么背后的原因可就相当值得探究了！

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4. 剧情高潮迭起

每一集的结尾，编剧都安排令人大吃一惊，极具追看性的转捩点，层层揭开令人震惊的内幕，令人忍不住一集接一集地追看！

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5. 演员全部实力派

主角廉晶雅、金瑞亨及李泰兰等等都是老戏骨，年轻演员金宝拉和赵炳圭等等也毫不拖后腿，每个角色都很有很强的说服力及魅力，一众好戏之人在剧中各位其主，一场又一场明争暗斗，令人不禁期待各人的最终命运。

看完以上的看点，打算在这农历新年假期一次过重温这套《天空城堡》吗？现在你可以在黄Viu煲剧平台免费收看全套20集的《天空城堡》呢～

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