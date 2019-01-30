超久不见的 Brown Eyed Girls！有望今年上旬合体回归
KPOP 2019年1月30日 星期三08:15 施乃琪
长寿女团 Brown Eyed Girls 再过不久就要出道满 13 年了，经历漫长空白期后她们终於要再度合体出击啦！
最近传出 Brown Eyed Girls 即将带著团体新专辑回归，昨天（29 日）经纪公司 Mystic Entertainment 对此表示：「Brown Eyed Girls 确实正在准备新专辑，目前的目标是在今年上旬发片。」
Brown Eyed Girls 的上一张团体专辑是 2015 年 11 月推出的正规六辑〈BASIC〉，距离如今已经过了将近三年半之久。这段期间她们主要活跃在综艺节目货个人活动，不久前
2006 年出道的 Brown Eyed Girls 在 13 年来从未更换或增减过成员，尽管只由相对精简的四名成员组成，辨识度极高的个人魅力与实力，依然让她们在多年来创造许多经典歌曲。据了解，最近 Brown Eyed Girls 正在积极地以风格殊异的作曲家接触，试图在维持过往风格的同时再度开创崭新面貌，很期待她们的久违回归啊！
（照片与影片来源：Mystic Entertainment）
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