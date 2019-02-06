饭上爱豆后会出现的现象：每一条都莫名中枪啊～XD

虽然追星的心理万人有万象，描述起来相当复杂，但一旦你成了某人或某团的饭，确定一定以及肯定会出现这些现象。
韩饭没就总结出了这么一套「饭」后现象，简直句句戳心，说的不就是小编吗？
哲秀啊.. 你为什么叫哲秀呢？
而且还姓金...! 名哲秀还姓金... （在韩国金哲秀是烂大街的名字，相当於张三李四... ）
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伸出袖子的手指... 好可爱
脚趾... 好可爱...
鼻孔... 好可爱...
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宝宝，我53个月的宝宝.....
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4. 连对父母都没说过的话我竟然要写给爱豆看（还是在爱豆绝对看不到的地方自言自语）
哲秀啊，遇见你之后这个世界都变了，如果没有你，我现在还会在这里吗？ 哲秀啊， 我爱你
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我中午吃的啥...
虽然不知道原因，但穿那件衣服的时候好像是XX在景福宫有活动的那天....
「图：NAVER」
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