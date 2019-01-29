SHINee珉豪亚洲巡回见面会开跑 3/3台北见
KPOP 2019年1月29日 星期二10:06 Erin
SHINee透过官方SNS宣布，成员崔珉豪将於2月16日在首尔揭开序幕「CHOI MINHO FANMEETING TOUR 」亚洲巡回见面会，并於2月23日及24日前往东京，接著在3月2日造访曼谷。台北站则是3月3日在台北国际会议中心举行，售票时间於2/2(六)1500 KKTIX启售。
珉豪除了在SHINee团队活动方面相当活跃，不管在电视剧或是电影中也都有相当出色的表现，俊美的外型之下也有演技实力，迈向演技爱豆的行列之一，不管是古装剧《花郎》，亲情悲剧《世界上最美丽的离别》以及与马东石合作的电影《两个男人》，都令人印象深刻，最近还与金明民、梅根福克斯等合作了电影《长沙里9.15》，十分多才多艺，让人相当期待他在见面会上的表现。
「CHOI MINHO FANMEETING TOUR in TAIPEI」珉豪亚洲巡回见面会。3月3日於台北国际会议中心举行，更多情报请上FB海乐大舞台、艺能国际，Sinchunoung Agency脸书专页。
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