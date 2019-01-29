《SKY Castle》车书俊为黄宇宙所写请愿书内容曝光：字字真情实感！

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（微剧透）这才是朋友之间该有的样子啊！ 书俊做的很棒！

黄宇宙被诬陷为杀害金慧娜的凶手，为了还给他清白，韩瑞珍和姜俊尚最终选择对警员吐露了事件的实情，让黄宇宙得以无罪释放。

不过，黄宇宙的朋友们也没有袖手旁观，车教授家的双胞胎儿子车基俊、车书俊积极为黄宇宙收集请愿书，电视剧中还短暂出现了车书俊写的请愿书，仔细一看，内容令人相当感动。



「我的朋友黄宇宙绝对不是杀人犯。 我的朋友黄宇宙不是会杀人的朋友。 那天是宇宙的19岁生日派对。 比任何人都应该幸福的那一天，宇宙失去了自己最爱的朋友。 这份悲痛还没有淡去，就被冠上了杀害朋友的污名，现在遭到拘禁。 那里该有多么冰冷可怕，一想到朋友在那里苦撑，就感到非常心痛。

宇宙比任何人都接近慧娜。 他是安抚慧娜伤痛之处的真正的朋友。 他对慧娜不止是作为朋友的喜欢，更对她十分尊敬。 这样的朋友居然被指杀害了慧娜，我简直以为自己在做梦。 没想到只在电影里看过的，人活一世都不一定会遇到的冤枉事，居然真的发生了。 看到身边的人被蒙冤，我也感到非常委屈，甚至忘记了身为高三学生的身份，无心学习。 宇宙是排名一直在前三的优秀学生，一想到他的未来会笼罩在污名的阴影中，就觉得愤懑不已。



尊敬的法官大人！ 这是有可能毁掉一个学生的人生的重大判决，请务必依据确实的证据，做出公正、慎重的审判。 我的朋友黄宇宙绝对不是杀人犯。 绝对、绝对不是。

2019.3.15 请愿团 车书俊」



虽然在电视剧里只是一闪而过的画面，但编剧在这一角落也十分用心了！ 完全能感受到车书俊替朋友伸冤的迫切心情~

现在《SKY Castle》只剩下大结局第20集，2月1日播出，一定要本放死守啊！！



（图源：《SKY Castle》剧照）

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