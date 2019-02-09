他们都是带货王！EXO XIUMIN＆BTS柾国＆Wanna One姜丹尼尔：总之看了就想买

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不少爱豆都自带「带货」属性，只要经过他的使用在平凡的东西都能一夜售罄，打造出销售神话，市场上供不应求，让你有钱都买不到。

今天就来说说那些被爱豆们加持过的爆款~

1. 防弹少年团 田柾国



柾国可能自己都没想到因为他的一句话某商品竟然卖到脱销。 在最近某一次官咖聊天中，田柾国被问及使用哪一种衣物柔顺剂，他不假思索的回答出了某一品牌名，而他根本就没有代言过过这个品牌，也只是在自己的生活中使用过而已，就是因为这样一个不经意间的透露，引发了AMRY们的抢购。

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2. 秀智



每一张海报都美得冒泡的秀智，经常海报一公开就引爆粉丝追问「她这次用了哪个色号？ 」而M.A.C的CHILI就以「秀智色」出名，砖红色的质感让不感化大红色的女生可以安心地画，虽然相关品牌的员工澄清秀智涂的并不是CHILI，可是并不影响民众的喜爱。

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3. Wanna One 姜丹尼尔



大家在看《PRODUCE101》第二季的时候，是不是就注意到姜丹尼尔的红唇了呢？ 当时不太会用的他一下子涂太厚，但这完全没有妨碍到粉丝们对唇彩色号的好奇，网上传出姜丹尼尔使用的就是CATHY CAT的唇彩，随后同款色号就被一抢而空。

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4. EXO XIUMIN



XIUMIN吃个面包就能在热搜榜上待上两天。 《热情的瞬间XOXO EXO》中XIUMIN吃了一个摩卡面包，津津有味的模样大大刺激了粉丝们的食欲，那段时间各家面包店最火爆的单品就是摩卡面包了。

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5. MAMAMOO 华莎



提起华莎就会不自觉的想到《我独自生活》里她的烤牛肠吃播，当红女爱豆坐在路边对著满满一桌的烤牛肠大快朵颐，吃到起劲时还不时拉拉碍事的头发~看得坐在摄影棚内的其他嘉宾也直吞口水， 仿佛隔著萤幕就闻到了香味。 节目播出后，因为华莎的加持，这家位於首尔长汉坪地铁站附近的「大韩烤牛肠」店突然就火爆起来了，最近每天都大排长龙，有人甚至为了能吃到华莎的同款耐心等候2小时呢。

「图：网路」

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