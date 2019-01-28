《我独生》预告：打雪仗玩得太嗨！东方神起最强昌珉「怒吼」EXO XIUMIN：呀 小子！
综艺 2019年1月28日 星期一13:39 JiaJia
「偶像」陪著「自己的偶像」爬山！这位粉丝还可以和偶像一起打雪仗，太幸福了啦～
MBC综艺节目《我独自生活》将於本周五（2月1日）播出东方神起最强昌珉、EXO XIUMIN的「花美男Bromance in济州」，引发关注。
在公开的预告影片中，昌珉独自一人醒来。
洗漱以后，发现他正在准备什么，还对著电话里的人说：「你慢慢来，我去机场接你啊～」
原来是在准备便当！
之后，他在寒风中、苦苦等候著某人…
那个人就是同属SM娱乐的EXO XIUMIN！XIUMIN一见到昌珉，马上热情地大喊：「哥～」
两位偶像在车内热唱，看起来既兴奋又陶醉。
今日行程是：一起去爬汉拿山！
他们更打起雪仗，昌珉把雪球往XIUMIN的头上一砸...
XIUMIN也不甘示弱，要把昌珉哥「埋起来」，让大哥忍不住怒吼：「呀，小子！」互动太可爱了> <
想知道更多两位偶像的济州之旅？一定要锁定本期节目！
（图片、影片来源：MBC《我独自生活》）
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