《我独生》预告：打雪仗玩得太嗨！东方神起最强昌珉「怒吼」EXO XIUMIN：呀 小子！

《我独生》预告：打雪仗玩得太嗨！东方神起最强昌珉「怒吼」EXO XIUMIN：呀 小子！

综艺   2019年1月28日   星期一13:39   JiaJia  

「偶像」陪著「自己的偶像」爬山！这位粉丝还可以和偶像一起打雪仗，太幸福了啦～

MBC综艺节目《我独自生活》将於本周五（2月1日）播出东方神起最强昌珉、EXO XIUMIN的「花美男Bromance in济州」，引发关注。


在公开的预告影片中，昌珉独自一人醒来。


洗漱以后，发现他正在准备什么，还对著电话里的人说：「你慢慢来，我去机场接你啊～」


原来是在准备便当！


之后，他在寒风中、苦苦等候著某人…


那个人就是同属SM娱乐的EXO XIUMIN！XIUMIN一见到昌珉，马上热情地大喊：「哥～」


两位偶像在车内热唱，看起来既兴奋又陶醉。


今日行程是：一起去爬汉拿山！


他们更打起雪仗，昌珉把雪球往XIUMIN的头上一砸...


XIUMIN也不甘示弱，要把昌珉哥「埋起来」，让大哥忍不住怒吼：「呀，小子！」互动太可爱了> <


想知道更多两位偶像的济州之旅？一定要锁定本期节目！

（图片、影片来源：MBC《我独自生活》）

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