《别册附录》接档《阿宫》：不只李钟硕、朴信惠 玄彬、李奈映15年前也有合作过！ 《SKY Castle》主演过往反差超惊人！ 「金珠英」扮温柔人妻，「赵老师」泳装秀腹肌 韩剧 本周无线、有线水木收视概况–皇太后要下台了？男朋友甜蜜落幕 【K社韩文小百科】OMG！ 这些品牌原来都是地道韩国货！ 黑糖珍珠的霸主：珍煮丹！将在韩国出没？！ EXO新版Cashbee交通卡上市！爱丽们收藏了吗？ 自创品牌6千亿元卖给欧莱雅！ 3CE&STYLENANDA创始人近况 【影评】《轰天暴队》：由两韩关系以至中美在背后角力如何影响局势 FTIsland 李在真义气支援师弟 将与 N.Flying 一起举行日巡！ 一半泡面一半年糕吃起来才过瘾！辣火鸡泡面年糕&炸酱面年糕，你敢尝试吗？ 东方神起返回起点 《TVXQ! CONCERT -CIRCLE-》安可场 3 月连开两天！

下周《SKY Castle》就要播出大结局了！ 不如趁这个时间回顾一下各位主演从前演过的角色，个个都是有十数年表演经验的老戏骨，其中一些人真的反差很大啊！

金瑞亨



金瑞亨在《SKY Castle》里饰演考试协调员「金珠英」，全身黑衣、头发一丝不乱地梳到脑后，连讲话也给人肃穆、霸气的印象。 所以不了解的人大概很难想像，金瑞亨也演过清纯温柔的角色！

2014年的浪漫剧情片《春》里，金瑞亨饰演帮助患病丈夫重拾生活希冀的妻子，穿戴传统暴瘦，配上有几分硬朗的面相，著实演活了坚强贤妻的形象，还被第三届马德里国际电影节选为外语片最佳女主角：



以及...... 没错，《妻子的诱惑》里的恶毒小三申艾莉也是金瑞亨！ 她还凭这个角色斩获了2009年SBS演技大赏的连续剧女子演技奖，角色跨度真的太大了：



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李现填



李现填在《SKY Castle》里饰演寡言的赵老师，名字曾被译为「李贤镇」或「李玄镇」，最开始是2007年出演MBC情景喜剧《泡菜乳酪微笑》因为帅气暖男形象而被大众认识。 当时饰演的是游泳队队员，泳装戏份当然必不可少，不少观众都将他视为理想型呢~



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郑俊镐



留著小胡子、不苟言笑的「郑俊尚教授」居然也有过花美男时期！ 演员郑俊镐在18年前出演电影《头师父一体》，以32岁的年纪穿上校服居然毫不违和，颜值真的过硬啊！



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廉晶雅



廉晶雅是1991年韩国小姐出身，还曾在国际小姐大赛中获得第3。 2005年在电影《悲伤电影》里饰演因工作压力而忽略儿子，好在最后找回母子温情的独立女性，跟《SKY Castle》里心思缜密、一心出头的韩瑞珍相去甚远。



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尹世雅



「冻龄强人「尹世雅2005年出演SBS电视剧《布拉格恋人》，19年过去了外貌居然没什么变化！ 明亮的眼睛、流畅的瓜子脸、笑起来深深的酒窝，都跟从前一模一样啊~



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郑爱利



压轴的来了——剧中饰演郑俊尚母亲的郑爱利，今年已经60岁，是韩国80年代三大女演员之一，跟现在阅尽世事的老练气质不同，年轻时真的好甜美！



（图源：《SKY Castle》、《春》、《妻子的诱惑》、《悲伤电影》、《布拉格恋人》剧照等）

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