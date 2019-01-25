2019年第1天表示「互有好感」的EXO KAI、BLACKPINK JENNIE…近日已分手
明星 2019年1月25日 星期五14:39 JiaJia
今日（25日）据媒体报导，EXO KAI、BLACKPINK JENNIE近日已经分手，两人恢复为前、后辈关系，专注於工作之上。
2019年第1天，D社爆出EXO KAI、BLACKPINK JENNIE的恋爱消息。随后，KAI所属社SM娱乐表示：「两人是互有好感的关系。」消息传出不到1个月，今日（25日），有韩国媒体表示，根据KAI的身边人透露，两人近期已经分手，将各自集中於事业上，回到歌谣届的前、后辈关系。
目前，两位艺人的公司还没有发布官方立场。
＊韩国时间4点时，SM娱乐回应：「KAI和JENNIE确实分手了」，而对於详细情形并没有多说明。
（图片来源：KSD）
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留言/评论
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根本都不意外，她们还那么年轻的偶像，事业刚刚在火红着，爱情跟事业你认为他们会选什么呢？他们肯，他们背后的老板都不肯啦🤣🤣
3小时前
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