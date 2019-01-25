2019年第1天表示「互有好感」的EXO KAI、BLACKPINK JENNIE…近日已分手

2019年第1天表示「互有好感」的EXO KAI、BLACKPINK JENNIE…近日已分手

明星   2019年1月25日   星期五14:39   JiaJia   66

今日（25日）据媒体报导，EXO KAI、BLACKPINK JENNIE近日已经分手，两人恢复为前、后辈关系，专注於工作之上。


2019年第1天，D社爆出EXO KAI、BLACKPINK JENNIE的恋爱消息。随后，KAI所属社SM娱乐表示：「两人是互有好感的关系。」消息传出不到1个月，今日（25日），有韩国媒体表示，根据KAI的身边人透露，两人近期已经分手，将各自集中於事业上，回到歌谣届的前、后辈关系。

目前，两位艺人的公司还没有发布官方立场。

＊韩国时间4点时，SM娱乐回应：「KAI和JENNIE确实分手了」，而对於详细情形并没有多说明。


（图片来源：KSD）

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留言/评论
  • 陳理翰
    為什麼我沒有很意外？
    4小时前
  • Lester Tan
    根本都不意外，她们还那么年轻的偶像，事业刚刚在火红着，爱情跟事业你认为他们会选什么呢？他们肯，他们背后的老板都不肯啦🤣🤣
    3小时前
  • 林韋仲
    炒完熱度該分手了
    3小时前
  • Ginny Huang
    陳筠婷感覺他們根本沒在一起過
    3小时前
  • 許叮叮
    有可能是轉地下戀情
    4小时前
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