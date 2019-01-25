姜澯熙的表情管理：拗不过妈妈拍照要求，一秒展现专业「爱豆笑容」！
综艺 2019年1月25日 星期五11:23 Sani
在《SKY Castle》里饰演模范生黄宇宙的姜澯熙，戏外跟自己的妈妈互动也相当乖巧呢！
最近SF9成员姜澯熙因为在《SKY Castle》里的活跃表现，去年出演过的综艺也被不少人重新翻出来看，其中在tvN《逃离巢穴2》里 被妈妈「强迫」穿粉红色情侣T恤这一幕就让人忍俊不禁XD
还有一段小编觉得很有趣的是，澯熙早上起来准备吃饭，刚要动筷子就被妈妈阻止：「我还没拍照！ 」 澯熙的表情：「啊，又来了......」
拍完餐桌的照片之后，妈妈又把镜头对准澯熙：「来笑一下嘛。 」 澯熙一脸不情愿，但妈妈再三坚持，澯熙还是「屈服」了，抬起头给出一个标准的「爱豆式笑容」：
妈妈在SNS上传照片的时候，澯熙还一副成熟模样地劝告说：「妈妈要小心哦，人家说玩SNS是会中毒的。 」不过妈妈显然没听进去，再次要求澯熙合照，澯熙似乎已经放弃抵抗了，乖乖就范XD
现在SF9正在准备2月的回归，如果之前没有发现这个宝藏一样的男孩，现在开始追还不迟哦！
（图源：《逃离巢穴》节目截图）
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