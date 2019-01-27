93年是什么神奇的年份？！那年出生的男演员都颜值爆表演技炸裂～

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现在的明星真心不易当，既不能只有颜值当个花瓶，也不能光有才能颜值不够，颜值和演技均线上才是可以让人喜欢的闪光点，有这么几位1993年出生的男演员，不仅人长得帅，还有演技，会让别人觉得养眼的同时，也会觉得这个人的才能非凡。

1.朴宝剑



朴宝剑的颜值完全符合了女生们对於「花美男」的幻想，明明可以靠脸吃饭，但人家偏偏要靠才华，已经成长为了主演级的演员，《请回答1988》、《云画的月光》以及最近热播的《男朋友》 都让观众见识了他的精湛演技，而最传神的就是他的眼神。 宝剑擅长用眼神表达，通过眼神你就能明白那个角色要表达的情绪是什么。

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2.俞承豪



童星出道的俞承豪可以说是「吃著剧本」长大的，6岁接拍广告，7岁就出演了电视剧，多出演悲情角色他真的是哭起来让观众们都跟著心碎。 2003年俞承豪获得了美国年轻艺术奖之国际影片最佳年轻演员奖，演技获得专业认可。 要说起俞承豪的颜，也是典型的美男，浓眉大眼还自带忧郁气质，怎叫人不深陷？

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3.都敬秀



他既是人气男团EXO的成员D.O.也是年轻演员都敬秀。 能够成为以颜值著称的SM旗下的男团的一员就已经证明了都敬秀的帅气，虽说不上是旷世美男，但也独具特色。 拍戏不过短短几年的都敬秀已经在影视剧圈留下了自己深深的印记，从小配角成长为了能够独挑大梁的男主角。

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4.徐康俊



被称为「漫撕男」的徐康俊，这应该是民众们对男艺人颜值的最高评价之一了。 最近主演了《你也是人类吗》、《第三魅力》的徐康俊让观众们发现了他的扎实表演功底，表情细腻，情感自然流露，很容易带领观众入戏。

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5.李玹雨



正在服役中的李玹雨也是实力偶像派中的一员，童星出道的他表演经验丰富，与之对戏的都是表演大腕，十数年的磨炼演技怎可能不好？ 而李玹雨的颜值也一直在线，不少人都觉得他和朴宝剑神似。

欢迎小伙伴们补充93年出生的，演技颜值均在线的男演员~

「图：NATE」

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