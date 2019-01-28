女爱豆走过身边就警铃大响！EXO＆BTS＆VIXX等男爱豆们求生欲极强的躲避异性方法XD

女爱豆走过身边就警铃大响！EXO＆BTS＆VIXX等男爱豆们求生欲极强的躲避异性方法XD

明星   2019年1月28日   星期一08:30   Rui   9

爱豆们的一举一动都活在灯光下，因此异性爱豆们如果在公开场合上有任何交流就会引发网友们热论，甚至导致粉丝团的骂战，为此大部分爱豆们在接触异性爱豆时都会很小心翼翼，就怕一不小心自己成为炮轰的对象。

最近录制偶像运动会时，MONSTA X的成员们被拍到了这一幕。 Weki Meki两位成员要经过MONSTA X前方，基贤和玟赫惊得立刻侧身抬腿让道，生怕与女爱豆有任何身体碰触。

via GIPHY

N年前EXO世勋走秀，一转身后发现身边有位女模特，立刻歪著身子闪开~旁边的TAO一甩手差点碰到女模，瞬间就抽回了手。

via GIPHY

EXO KAI在舞蹈结束后立刻松开了女生，头也不转地跑到队友身边

via GIPHY

VIXX KEN和女演员对戏时，双手合十，低著头害羞地渐渐远离对方... 离对方... 对方... 方...

via GIPHY

某次音乐节目上，防弹少年团SUGA觉得自己离女爱豆太近了，立马挪了一步离开了孙娜恩！

via GIPHY

SEVENTEEN圆佑和PRISTIN娜英，坐姿笔直的两人，动作也太僵硬了~

via GIPHY

哈哈哈哈，与Lovelyz的Kei合唱时的SEVENTEEN DK，走姿僵硬，胳膊都不敢动，连队友都笑著模仿他。

via GIPHY

完美演绎各玩各的VIXX N和MAMAMOO。 N全身心都在抗拒~

偶像运动会上被女团们「包围」的iKON B.I，好不容易才找到出口，慌乱的小步伐太搞笑了~

via GIPHY

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 張佳茹
    解釋成躲避異性有點誇張了 第一張是因為通道太窄，任誰都會用那種方式讓路 第二張是注意到自己手要揮到人了所以縮回，一般人都會如此 偶運會是因為和人潮逆向所以需要繞開人群 還有一些是主動讓出鏡頭
    1小时前
  • WingYan Emily
    Jaime Lo
    1小时前
  • Vivienne Huang
    因為一不小心碰到甚至是瞄到一眼就會被有心人士大作文章，亂凑對🙄
    10分前
  • Wing Sum Boice
    Lam Kayin
    26分前
  • 呂奕涵
    陳欣妤我快笑死
    1小时前
→更多留言...(4)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 女爱豆走过身边就警铃大响！EXO＆BTS＆VIXX等男爱豆们求生欲极强的躲避异性方法XD
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手