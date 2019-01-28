女爱豆走过身边就警铃大响！EXO＆BTS＆VIXX等男爱豆们求生欲极强的躲避异性方法XD

爱豆们的一举一动都活在灯光下，因此异性爱豆们如果在公开场合上有任何交流就会引发网友们热论，甚至导致粉丝团的骂战，为此大部分爱豆们在接触异性爱豆时都会很小心翼翼，就怕一不小心自己成为炮轰的对象。
最近录制偶像运动会时，MONSTA X的成员们被拍到了这一幕。 Weki Meki两位成员要经过MONSTA X前方，基贤和玟赫惊得立刻侧身抬腿让道，生怕与女爱豆有任何身体碰触。
N年前EXO世勋走秀，一转身后发现身边有位女模特，立刻歪著身子闪开~旁边的TAO一甩手差点碰到女模，瞬间就抽回了手。
EXO KAI在舞蹈结束后立刻松开了女生，头也不转地跑到队友身边
VIXX KEN和女演员对戏时，双手合十，低著头害羞地渐渐远离对方... 离对方... 对方... 方...
某次音乐节目上，防弹少年团SUGA觉得自己离女爱豆太近了，立马挪了一步离开了孙娜恩！
SEVENTEEN圆佑和PRISTIN娜英，坐姿笔直的两人，动作也太僵硬了~
哈哈哈哈，与Lovelyz的Kei合唱时的SEVENTEEN DK，走姿僵硬，胳膊都不敢动，连队友都笑著模仿他。
完美演绎各玩各的VIXX N和MAMAMOO。 N全身心都在抗拒~
偶像运动会上被女团们「包围」的iKON B.I，好不容易才找到出口，慌乱的小步伐太搞笑了~
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