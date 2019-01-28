《SKY Castle》剧终宴演员合照 超温馨又超级不舍！ 【有片】还有什么是朴宝剑不会的？模仿TWICE《What is love？》娇羞表情堪比女生 快闪大邱3天2夜必吃！超好吃《朴起台》爆浆鲜奶油红豆面包 女爱豆走过身边就警铃大响！EXO＆BTS＆VIXX等男爱豆们求生欲极强的躲避异性方法XD 「赶快跟韩国亲辜多多练习吧 :P」未来TOPIK要加考口说部份！ BTS防弹少年团秒变蒲公英种子团？要炸一起炸！突然被他们萌到了:P

爱豆们的一举一动都活在灯光下，因此异性爱豆们如果在公开场合上有任何交流就会引发网友们热论，甚至导致粉丝团的骂战，为此大部分爱豆们在接触异性爱豆时都会很小心翼翼，就怕一不小心自己成为炮轰的对象。

最近录制偶像运动会时，MONSTA X的成员们被拍到了这一幕。 Weki Meki两位成员要经过MONSTA X前方，基贤和玟赫惊得立刻侧身抬腿让道，生怕与女爱豆有任何身体碰触。



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N年前EXO世勋走秀，一转身后发现身边有位女模特，立刻歪著身子闪开~旁边的TAO一甩手差点碰到女模，瞬间就抽回了手。



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EXO KAI在舞蹈结束后立刻松开了女生，头也不转地跑到队友身边



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VIXX KEN和女演员对戏时，双手合十，低著头害羞地渐渐远离对方... 离对方... 对方... 方...



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某次音乐节目上，防弹少年团SUGA觉得自己离女爱豆太近了，立马挪了一步离开了孙娜恩！



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SEVENTEEN圆佑和PRISTIN娜英，坐姿笔直的两人，动作也太僵硬了~



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哈哈哈哈，与Lovelyz的Kei合唱时的SEVENTEEN DK，走姿僵硬，胳膊都不敢动，连队友都笑著模仿他。



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完美演绎各玩各的VIXX N和MAMAMOO。 N全身心都在抗拒~



偶像运动会上被女团们「包围」的iKON B.I，好不容易才找到出口，慌乱的小步伐太搞笑了~



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