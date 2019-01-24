南优铉、尹智圣共同参演音乐剧《那些日子》 访谈影片抢先看！
KPOP 2019年1月24日 星期四14:05 施乃琪
即将上演的音乐剧《那些日子》集结了 INFINITE 南优铉和 Wanna One 尹智圣两位人气偶像，饰演同一角色两人对於这出作品都充满期待！
负责制作《那些日子》的 Insight Entertainment 最近在官方 YouTube 上公开了各个角色的情境画报、动态预告等等，同一句台词由南优铉和尹智圣而来，便有了截然不同的魅力。
在接受访问聊起自己演出的角色时，首度参演音乐剧的尹智圣表示：「能在《那些日子》这出杰出的音乐剧里和众星云集的前辈们一起演出，让我觉得既紧张又期待，而且感觉也很新鲜。」南优铉则透露：「这出音乐剧的内容，是由我平常就很喜欢的金光石前辈的歌曲构成，所以感觉非常激动，同时也很期待。」
另一方面，《那些日子》将从今年 2 月 22 日起至 5 月 6 日间在 Blue Square InterPark Hall 上演。
（照片与影片来源：Insight Entertainment）
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