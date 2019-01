房时爀出面挖Kakao Friends Ryan创作者到BigHit,将会打造BTS防弹少年团卡通形象! YG新男团第6位成员「再爆冷门」让观众和网友怒:「人气和实力都是倒数的,怎么会选他呢?」 《SKY Castle》外传之《花样男子》?网民:加上英才就是完美F4了~XD 超爆笑!BIGBANG胜利声带模仿《Sky Castle》艺瑞:「妈我太想去医大了~」 金在中难忘台湾粉丝的热情 农历年后即将登台 金瑞亨透露《Sky Castle》背后故事:“哭著演金珠英,真的太压抑” 柳俊烈、李帝勋综艺《Traveler》预告公开!两人将在古巴展开旅行,这...根本是在拍电视剧啊! 姜栋元延续《1987》的动人义气 匿名为李韩烈纪念会捐出巨额善款 南优铉、尹智圣共同参演音乐剧《那些日子》 访谈影片抢先看! 韩国足协为《Sky Castle》停播道歉!JTBC停播公告也超有Sense:「喔莫尼!本周五播亚洲杯吧!」 Loco 入伍倒数两周 当天送上新单曲〈Hello〉! SJ 厉旭的情人节礼物 发行限量版黑胶〈为你沈醉〉! BTS防弹少年团柾国深情翻唱IU歌曲《这样的结局》 梁铉锡与美国环球唱片董事长会面 预告BLACKPINK进军美国?! BTS防弹少年团的造型师超爱给JIMIN穿「短」上衣:ARMY们看得分分钟流鼻血! SEVENTEEN的震人业务能力!13人跳舞宛若一人:真的很壮观! HIGHLIGHT梁耀燮今日入伍 剪短发与成员合照&亲笔信公开 内容太过真实!澯熙:妈,我都说讨厌粉色了!和《Sky Castle》宇宙完全不同的现实儿子 预计这周末首尔地铁会变成「地狱」...艺人扎堆搞大事情! 草莓与珍珠的相遇的话?贡茶推出草莓饮料新配方~ EXID 抢先发行日语正规专辑主打歌 一次送上五首原创歌曲! 车银优穿著舞台服出席参加粉丝会:最后一张图看得人流鼻血~ CLC 新专辑〈No.1〉首波预告片出炉!成员歌声魅力更上一层楼 BLACKPINK LISA新画报以自然的妆容,各种服装展现神秘氛围!网友:「真的是Model身材!」 【大邱专题】快闪大邱3天2夜 - 高CP值美味烤肉饭+超好吃鸡蛋卷 陈珍熙来了?!《SKY Castle》吴娜拉现身大学招生会现场

ELF 们都想好下个月要怎么过情人节了吗?无论有没有计划,都可以让厉旭温柔的歌声陪你一起度过!

Label SJ 这周闪电宣布厉旭即将在 2 月 14 日西洋情人节当天,推出黑胶版本的个人迷你二辑〈为你沈醉〉,限量只发行 1000 张供忠实歌迷收藏。

特别的是,作为限量版礼物的这张黑胶不仅会收录原先有的 “I’m Not Over You”、”One and Only”、”Drunker in the Morning”⋯⋯等七首曲目,也会附赠新款式的照片小卡、明信片和书签,也和原先一样分成 “LOVE” 和 “DRUNK” 两种版本来发行。



本来去年就要回归的厉旭因为突然得流感而不得不延后行程,尽管中间有了一段空白,年初正式发片时依然在海外 16 国拿下 iTunes 综合专辑榜冠军,因信赖而听的地位始终如一!



(照片与影片来源:Label SJ)

