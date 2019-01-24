韩国足协为《Sky Castle》停播道歉！JTBC停播公告也超有Sense：「喔莫尼！本周五播亚洲杯吧！」

韩国足协为《Sky Castle》停播道歉！JTBC停播公告也超有Sense：「喔莫尼！本周五播亚洲杯吧！」

韩剧   2019年1月24日   星期四13:54   Yuan   1

本周五《Sky Castle》因为要转播亚洲杯赛事，已经确定停播。

而...韩国足协昨日在官方IG就《Sky Castle》停播一事道歉，提到：「各位，25日对战卡塔尔也在JTBC播出#Sky_Castle停播#抱歉#足球是直播..。」就有网友在底下留言：「能承担的起吗？我在问您能承担的起吗？」结果韩国足协也回覆该网友：「您要完全相信我啊！」

JTBC Dram也在官方SNS表示：「很遗憾《Sky Castle》停播，本周五努力应援，周六晚上11点间。」更发了四张图，配上的字都很有Sense啊！

「喔莫尼！本周五播亚洲杯吧！」

「俊尚你待在酒店，妈妈要去看亚洲杯。」

「足球是圆的，世界为什么是金字塔！」

「今天是...亚洲杯。」

虽然《Sky Castle》剩下两集让人不舍，不过主要演员们都被邀请上综艺节目或是电台，也期待他们之后公开拍摄的趣事呢！

（图：IG@thekfa、JTBC）

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