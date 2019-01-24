韩国足协为《Sky Castle》停播道歉！JTBC停播公告也超有Sense：「喔莫尼！本周五播亚洲杯吧！」
韩剧 2019年1月24日 星期四13:54 Yuan
本周五《Sky Castle》因为要转播亚洲杯赛事，已经确定停播。
而...韩国足协昨日在官方IG就《Sky Castle》停播一事道歉，提到：「各位，25日对战卡塔尔也在JTBC播出#Sky_Castle停播#抱歉#足球是直播..。」就有网友在底下留言：「能承担的起吗？我在问您能承担的起吗？」结果韩国足协也回覆该网友：「您要完全相信我啊！」
JTBC Dram也在官方SNS表示：「很遗憾《Sky Castle》停播，本周五努力应援，周六晚上11点间。」更发了四张图，配上的字都很有Sense啊！
「喔莫尼！本周五播亚洲杯吧！」
「俊尚你待在酒店，妈妈要去看亚洲杯。」
「足球是圆的，世界为什么是金字塔！」
「今天是...亚洲杯。」
虽然《Sky Castle》剩下两集让人不舍，不过主要演员们都被邀请上综艺节目或是电台，也期待他们之后公开拍摄的趣事呢！
（图：IG@thekfa、JTBC）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻