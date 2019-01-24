HIGHLIGHT梁耀燮今日入伍 剪短发与成员合照&亲笔信公开

今天就是梁耀燮入伍的日子了T^T他在IG上PO出了自己剪短头发的照片，和成员的合照，还有留给粉丝的亲笔信，希望他在军中健健康康的、好好的回来啊！
梁耀燮是HIGHLIGHT中继尹斗俊之后第二位服兵役的成员，今日1月24日将在论山训练所入伍，接受基础军事训练后在京畿南部地方员警厅以义务员警身份服兵役。
梁耀燮在IG上留言说：「忙碌地准备和大家见面的朋友们看起来好帅气。 怕路远辛苦，提前进行了道别。 衷心祝愿朋友们在各自过得幸福。 像信里写的那样，我会开心地服完兵役的。 祝大家健康顺利！ 」
从照片里来看，梁耀燮跟龙俊亨、李起光、孙东云都见了面，都是在一起10年的家人了啊：
以下是梁耀燮的亲笔信全文：
「大家好，我是HIGHLIGHT梁耀燮。
大家都知道吧，我要入伍了。
一想到要努力适应新的环境、接触新的人、创造新的回忆，就感到既兴奋又有点担忧。
我曾和大家约定回来后会变成更帅气的男人，为了遵守这个约定，会诚实履行自己的职责，再回到大家身边唱歌。
希望能把这段说长也长、说短也短的时间用幸福来填满。
也许我也需要这样的时间。 接触不同的环境、没经历过的各种状况，也是一种整理心绪、变得更加成熟的机会。
所以我会开心地服完兵役的。
梁耀燮加油！ B2UTY们会等你回来的！ 一定要保重自己啊~
（图源：梁耀燮IG）
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