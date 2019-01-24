内容太过真实！澯熙：妈，我都说讨厌粉色了！和《Sky Castle》宇宙完全不同的现实儿子
明星 2019年1月24日 星期四10:06 Rui
《Sky Castle》中的黄宇宙就是所有妈妈们心目中的完美儿子，样貌帅气、品学兼优、性格温和，乐於助人，根本没有18岁少年该有的任何叛逆，总之看了该剧的妈妈们都希望有一个宇宙这样的儿子，然而果然电视剧只是电视剧。
其实宇宙的扮演者姜澯熙在生活中就是个现实儿子。早期姜澯熙和妈妈一同出演的真人秀《逃出巢穴》因为《Sky Castle》的热播再次成为焦点，民众们纷纷表示「这才是现实中的儿子」。
节目中澯熙看到妈妈为他准备的玫红色T恤后一脸震惊，妈妈让他穿上试试，澯熙回答：「干嘛要穿，好了，等下再穿吧」。 换做是宇宙的话，他一定立刻开心地拿起衣服去换。
不过虽然澯熙很不喜欢玫红色的T恤，但是为了妈妈他还是换上了。 妈妈又提出要求想要拍认证照，澯熙一边说不要一边还是摆出假笑陪妈妈合影。 采访中澯熙告诉节目组：「T恤完全不是我喜欢的类型，感觉就像被榨了的野莓，一穿上感觉脸都变成了玫红色。 」完全就是一个处在青少年叛逆期的大男孩模样，不管妈妈说什么都是一脸不情愿。
现实版儿子的「生无可恋」脸~
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「图：《逃出巢穴》」
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