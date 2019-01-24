BLACKPINK LISA新画报以自然的妆容，各种服装展现神秘氛围！网友：「真的是Model身材！」
画报 2019年1月24日 星期四08:11 Yuan
BLACKPINK成员LISA为《DAZED》拍摄了一组画报。
在以LISA拥有的美丽少女和少年相似的形象区分的概念进行拍摄，以自然的妆容透过各种服装展现了她姣好的身材和神秘的氛围。
在拍摄结束的采访中，她也提到了新养的猫，以及最近对拍照和拍影片感兴趣的故事。这次的画报公开，让不少粉丝和网友表示：「LISA真的是Model身材」、「少年气质的少女」、「真的是辣LISA（LISA本名：Lalisa）」等等，更多LISA的新画报将透过《DAZED》2月号和官网与大家见面。
（延伸阅读：Lisa开通了个人YouTube频道Lilifilm Official）
另外，BLACKPINK目前正在进行《BLACKPINK 2019 World Tour「In Your Area」》世界巡回演唱会，陆续到曼谷、雅加达举行，接下来将到香港、马尼拉、新加坡和台湾举行。而YG日前也有宣布会再加场，前进北美、欧洲和澳洲。
（图：《DAZED》、YG）
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