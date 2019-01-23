爸妈为P.O起的外号也太贴合他形象了吧：完全就是无尾熊属性啊！

爸妈为P.O起的外号也太贴合他形象了吧：完全就是无尾熊属性啊！

明星   2019年1月23日   星期三08:00   Rui   7

自从P.O亮相《新西游记》之后，观众们完全被他强烈的综艺感和呆萌气质所吸引，差点都快忘了人家是爱豆歌手了。 最近出演了热播剧《男朋友》的他也是人气再攀升，趁著热度亮相了《认识的哥哥》。

在节目中P.O爆料父母给自己起了个外号「查理」，但此查理并非是浪漫的英文名查理，而是韩文「水蛭」、「跟屁虫」的缩写，让人捧腹大笑。 P.O解释说父母之所以称他是「水蛭」就是因为他非~常~喜欢黏著别人，到底有多黏人呢，熟悉他综艺人小伙伴一定都看过以下的场景！

「旧美」哥哥，P.O真的很爱你，各种姿势的趴在大哥身上，你是属无尾熊的吗？

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对「新美」也是毫无戒备心，抱起来很舒服~

秀根大哥的膝盖靠起来很有安全感~

10多年的老友宋旻浩更不用说了，有粉丝调侃：如果P.O是我朋友的话，他这样看著我，我一定抱著他的头亲500下！

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除了黏人之外，P.O的另一大「爱好」就是BOBO，亲过了HAHA哥哥、金九拉叔叔，甚至还亲到了N多迷妹们梦寐以求的车银优~

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粉丝们都说P.O绝对不是吃可爱长大的，而是打从娘胎开始就自带的，与生俱来~

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