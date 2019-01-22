MAMAMOO华莎将在2月发行SOLO专辑！她将会展现什么样的风格和魅力，令人期待♥
KPOP 2019年1月22日 星期二13:29 Yuan
今日，有媒体报导MAMAMOO华莎将在2月发行SOLO专辑。
对此，MAMAMOO所属社RBW方面回应：「MAMAMOO华莎正在以2月发售SOLO专辑的目标做准备，具体发售时间和专辑的形式还没有确定。」
华莎在2014年透过MAMAMOO出道后，这是她时隔5年首次SOLO专辑。去年12月华莎登上了女子组合个人品牌评价一位，出演的节目都成为了话题，也曾和LOCO合唱《不要给》和K.Will《不要变善良》等都得到许多人的喜爱，这次SOLO她将会展现什么样的风格，备受关注。
这个消息一公开，让许多粉丝纷纷表示：「超级期待」、「华莎的歌声还有实力，一定要出SOLO啊」、「终於等到了」、「希望有实体专，不要限量」等等。就一起来回顾一下去年末，华莎超帅气的舞台吧！
（图：RBW、TVDaily、MBC、IG@mamamoo_official）
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