《阿尔罕布拉宫的回忆》迎来大结局却骂声不断…网友：最大的BUG大概是编剧
韩剧 2019年1月21日 星期一13:20 JiaJia
（剧透，慎入）大家觉得这个结局如何呢？小编是非常错愕啦…而且ENDING时，玄彬连一个正脸都没有！（冷静）
tvN周末剧《阿尔罕布拉宫的回忆》於昨日（21日）迎来大结局（共16集），而「开放式结局」也让网友们「群起激愤」。镇宇（玄彬 饰）陆续删除了车代表（朴勋 饰）和小秘书（闵镇雄 饰）的BUG后，最后自己也被当成BUG，被「艾玛」删除。虽然在现实世界找不到镇宇，但他其实在游戏里「活著」。
而希周（朴信惠 饰）坚信，镇宇并没有死亡，他一定还在某个地方，一直等待他的回来。听到像是镇宇的消息，希周又开始狂奔、就像在格拉纳达与镇宇第一次离别一样，去镇宇所在的地方。
剧情尾声，有个像镇宇的男人帮玩家解决NPC，熟悉的BGM再度响起，全剧终。
看到这里，有没有觉得很莫名？明明最大的BUG是马可，镇宇怎么就变成BUG、还只能存活在游戏里了？因为这个游戏，死了车代表、小秘书和车教授，而游戏开发人世周（朴灿烈 饰）居然可以平安回家，编剧这样安排剧情真的OK吗？
不断重复的戏码，加上大量的置入性行销，也让观众们很不满：「根本没有必要制作16集的电视剧」。而从头到尾，就是玄彬在领导这部作品，没有他的话根本没人想继续看吧。更有网友留言：「编剧大概就是最大的BUG，希望以后所有演员都能避开她。」在大结局播出以前，编剧还曾经接受采访，说了自己的创作理念…总之，小编真的觉得很郁闷，将近7个月的拍摄，结果居然是如此，只能说辛苦这些敬业又认真的演员了...
（图片来源：tvN《阿尔罕布拉宫的回忆》）
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留言/评论
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虎頭蛇尾，全劇只有秘書神救援的時候，是我覺得最感人的安排
2小时前
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其實我覺得過程還蠻好看，不然也不會看到最後了，就結尾不滿意啦～
2小时前
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