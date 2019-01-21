《我家的熊孩子》神话JunJin流泪公开家族史：「24岁第一次见到亲生母亲」

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一直给人开朗积极印象的JunJin，居然有这样意外又无奈的家族史，而他与嫲嫲相依为命的深情也让嘉宾和观众全部泪崩......

JunJin在20日播出的SBS《我家的熊孩子》中担任特别MC，聊到了从小一起生活、在2年前过世的嫲嫲：「她既是母亲也是嫲嫲，感觉像是同时失去了2位亲人。 嫲嫲就像是我的人生目标一样，她走后一切都崩塌了。 什么也不想做。 」

原来，JunJin出生后妈妈就离开了父亲，从小就是由嫲嫲养大。 但是小时候的JunJin不懂事，头脑中满是求胜欲，有一次和嫲嫲一起参加学校的运动会，嫲嫲因为膝盖不好走不快，JunJin却嫌嫲嫲拖后腿、导致没能拿到第一而对她生气。 嫲嫲觉得对没有妈妈的JunJin十分抱歉，藉口不舒服提早回家去了，JunJin回来时才发现，嫲嫲双眼都哭到红肿......



JunJin还说，朴守洪的母亲长得很像自己的嫲嫲，别人看《我家的熊孩子》都是笑，只有他看到大哭不止，甚至在录节目的时候也不太敢看她。 真的太让人心疼了... T^T



好在JunJin的继母对他很好，主动帮他联系到了亲生母亲，让他在24岁时终於见到了自己的生母。 JunJin说：「当时约在咖啡厅见面，但是我们都不知道彼此长什么样子。 然而当门被推开的瞬间，我第一次有这样的感觉：是我的母亲。 」



「看著妈妈一步一步走过来，就像电影里一样超级紧张。 当妈妈在对面坐下来，我就不自觉地开始流泪。 想问她『当时为什么抛下我』，都花了2分钟才讲出来。 」



JunJin说，母亲其实一直都盼著见到他，所以很晚才结婚，当时有了一个读小学的儿子。 虽然母亲的丈夫同意他们联络，但JunJin怕母亲的儿子像自己一样有心理负担，后来都故意不太跟母亲联络，希望等到那位儿子成年之后、能接受「哥哥比自己大好多」 这个事实再说。



很多观众看到这期节目都跟著一起哭了，留言安慰JunJin说：「JunJin加油！ 」「没想到在明朗表面的背后居然有这样的内情」「不管谁的心里都有不为人知的伤疤」。

（图源：《我家的熊孩子》节目截图）

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