李栋旭变身情人节男友，这个深情的眼神你受得了吗？
画报 2019年1月21日 星期一09:13 Rui
自从李栋旭为世界大牌CHANEL香奈儿代言男妆产品线——BOY DE CHANEL之后，他的「美貌」就一发不可收拾，每次推出的新写真都在刷新自己的帅气度。
李栋旭登上时尚杂志《COSMOPOLITAN》2月号封面，并拍摄了一组情人节主题的画报，展现了为情人节做准备的暖男男友面貌。李栋旭穿著复古格纹西装，一只手放在嘴边，手背上还带著唇印，另一只手插在裤子口袋里，营造出绅士儒雅的味道，同时又带著一丝丝隐秘的性感诱惑。
这个深情的眼神和牛奶肌皮肤连女生看了都羡慕啊，完全招架不住。 他还用甜蜜的眼神注视著镜头，展现出深情又可爱的面貌。
浅绿色的西装充满了充满春日气息，内搭白色长款衬衫，绿白的搭配清爽且干净，少年感满满。 手捧的鲜花是要送给女友吗？
和镜头互动的模样则是女友视角照片，好像「男友」李栋旭在和你嬉笑打闹一般。
接下来的采访中，李栋旭透露了近况，称：「最近一直在拍新剧《触及真心》，这部剧讲述了除了工作之外一无所知的完美主义者律师邂逅吴真心（刘寅娜 饰）之后懂得什么是爱情的故事。 」而对於李栋旭来说，20代和30代有什么区别呢？ 他回答：「对待休息的态度不一样了，20代的时候如果没有工作的话一定要做什么，而现在则享受独处的时间。 」
「图：《COSMOPOLITAN》」
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