成勋今年誓言狙击女心！海外见面会3月台湾开跑
KPOP 2019年1月18日 星期五10:11 Erin
在电视剧中总是浪漫粉红，而跨足综艺实境节目率真一面更吸引人的成勋，在2019年将以台湾为海外的起点，进行一连串的海外巡会见面会，即将与各地的成太太们相见欢。
在韩国国内与海外都相当受欢迎的帅气演员成勋，即将於3月中来台举办粉丝见面会，韩国媒体消息一曝光立即让许多粉丝们相当兴奋，经纪公司也说明今年的成勋即将前进海外巡回演出。他曾在2017因演出电视剧《焦急的罗曼史》之后人气直升，也曾二度访台，在台拥有许多死忠粉丝，呼唤他再度来台。
去年成勋也演出了电视剧《心里的声音2》、《我在路边捡了个艺人》，更吸引人的是他在综艺实境秀《我独自生活》与《团结才能火2》、《丛林的法则in沙巴》等，表现出不做作的自然反转魅力，比剧里深情的他更吸引观众，不像偶像那样总是遥不可及，相当具有亲和力。而2019年成勋也会持续活跃在电视剧与综艺节目间。
成勋将以台湾粉丝见面会为起点，接著将到海外各地与喜爱他的粉丝们见面，也将为这些粉丝们送上最特别的舞台与最珍贵的回忆。他最著名的DJ秀也不可少，可说是一种以演唱会形式进行的粉丝见面会。曾前往香港、泰国、蒙古、马来西亚、阿布达比、日本等地的成勋，活动都相当成功，本次消息一公开也立即引发各地粉丝们的期待。
成勋说：“想到即将与好久不见的台湾见面，就觉得真的很兴奋，上一次巡回演出时，非常开心也感受到大家欢呼的热情，到现在都还记忆犹新，这次也希望能与台湾粉丝们共创美好回忆。”而成勋也将於2月9日率先在首尔举办粉丝见面会，在2019年首度与国内粉丝正式见面。
照片：Stallion Entertainment，TVDaily
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论