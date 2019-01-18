YG子公司前代表卷款而逃，成勋、NANA、张基龙、尹恩惠、千正明等演员受影响！

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网友：NANA好惨啊...

YG旗下的制作公司YG Studio Plex的前共同代表A某携上50亿韩元的投资资金潜逃。 该公司制作的oksusu电视剧《我在路边捡了个艺人》的主演成勋尚未收到1亿500万韩元的片酬。 成勋所属社发表官方立场证实：「确实尚未收到片酬。 」



除此之外，张基龙和NANA主演的OCN电视剧《Blue Eyes》的制作费用也被A某带走。（后续跟进：《Blue Eyes》方面表示该剧最初由A某企划，现在改由Crave Works负责制作，预计电视剧播出不会有问题。 ）



受此影响，尹恩惠和千正明主演的MBN《心动警报》的片酬也尚未支付。《心动警报》演员的相关人士表示：「本来预定到12月为止会支付片酬的，但是推迟到1月初了。 主演尹恩惠、千正明全都没收到片酬，因为YG Studio Plex承受不了这个金额，所以最终会是总公司YG承担责任。 」

A某曾经是制作《那年冬天风在吹》和《月之恋人-步步惊心：丽》等作品的制作公司代表，YG成立YG Studio Plex时，以代理理事的身份加入。 目前A某是断绝联系的状态。

图：YG、Pledis、成勋IG、MBN

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