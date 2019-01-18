BTS防弹少年团RM你的稳重去哪儿了？「金三岁」上身被纸花「暴击」，喷到脸变形XD

收神图时间到，见过在UN大会上发言都不怯场的防弹少年团沉稳队长RM，却不曾想他会被突如其来的纸花喷得脸都要变形了。
日前一组RM参加2019首尔歌谣大赏的图片在韩网上热传。 当天防弹少年团捧回了「本赏」、「最佳专辑奖」和「大赏」3座最具分量的奖杯，将获奖功劳归功於粉丝的成员们向所有的ARMY致谢，获奖感言也是说得十分动容，称「我们互相是对方的粉丝和爱豆」。
之后的安可舞台上，成员们游走在舞台四处，热情演唱了《IDOL》。 演出到一半是时，RM走到了喷散纸花的设备前，设备刚好启动喷射出了强烈的纸花柱，RM就这样被活生生地击中了，但他没有立刻厉害，甚至还故意(?)多站了一会儿。 头发都喷得竖了起来，眼睛和嘴巴紧闭，感觉灵魂都要被喷出来了~看得粉丝留言调侃：「好奇心大魔王」、「RM啊，想干什么就干吧」、「我快被他笑死了」等。
大魔王「好奇心」启动中~
#BTS #Namjoon #RM #SMA2019 pic.twitter.com/EbcothnQNE—(@chimbomy) January 16, 2019
「图：twitter」
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