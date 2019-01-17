韩国「有线台」历代最高收视TOP10经典韩剧，你一共追了几部呢～？ 《先热情地打扫吧》金裕贞&尹钧相「眼泪KISS」许下承诺：我会一直待在你身边 金钟国表示希望可以在今年谈恋爱，明年结婚！却遭D社泼冷水：「这哥是认真的吗？」 【旅游资讯】韩国巴士站设置「发热座椅」 气温低於17℃自动运作 NU'EST 谈分队活动「像一场幸福的梦」 庆出道 2500 日公开久违的五人合照！ 《皇后的品格》将再延长4集？SBS回应：「确实在讨论延长，但目前尚未确定！」 2AM 珍云确定 3 月入伍 有望加入军乐队！ 《男朋友》朴宝剑为宋慧乔高歌花絮公开，弟弟P.O闯入这一幕你也爆笑了吗？ CLC 终於要回归啦！敲定月底发行迷你八辑〈No.1〉 JYJ 金在中公演《J-Party》扩大成亚巡规模 台、港都有场次！ 《阿尔罕布拉宫的回忆》二吻花絮：朴信惠为何称他为「老人家」、「大叔」？玄彬只能无奈苦笑XD 带你打开全新的视觉世界！这是躺著的朴宝剑... 与众不同的出道历程！ EXO SUHO&NCT渽民竟是做志工时被星探挖来SM当艺人 短暂的离别！ SHINee Key3月&珉豪上半年入伍 泫雅&E’Dawn最新杂志写真公开，大方秀贴身KISS！ 帅哥兼职生再添一人！南柱赫参与《Coffee Friends》，和孙浩俊延续《一日三餐》缘分 事态严重！《SKY Castle》第17集剧本确定遭流出 将严惩散布者 全民追的韩剧《Sky Castle》带红的12个流行语！每一句都是经典台词啊~ 姐弟俩实在太像了！这些超激萌婴儿照到底是姐姐娜恩还是弟弟建厚 【有片】男神也有羞涩的时候！李钟硕见「理想型」李奈映频笑场，低头摸耳朵 《我的嘻哈我的家》朴正民身为演员的优势？「就是我的平凡」 新人女团Pink Fantasy搞神秘主义，拿到Billboard第一才摘「兔头」！ Red Velvet Irene接手烧酒广告，化身雪山森林精灵~！ 大发，又能看到Wanna One邕圣佑穿校服了！搭档金香起拍新剧《18岁的瞬间》 Wanna One解散演唱会竟撞上婚礼当天？ 网友：「直接穿婚纱去现场吧！ 」 Wanna One 的义气！李大辉跨刀为尹智圣个人专辑写歌 恭喜 Apink！携〈%%〉回归后的音乐节目首冠入袋啦 2019年开始可以夜游昌庆宫！不再需要预约，就可以在夜晚漫步昌庆宫～ MNH对请夏的「特殊待遇」有多好？不用羡慕大型公司了！

← 上一则 下一则 →