《阿尔罕布拉宫的回忆》二吻花絮：朴信惠为何称他为「老人家」、「大叔」？玄彬只能无奈苦笑XD

喜欢看这对萤幕CP互动的观众们，记得要看这个花絮啊！两位演员的互动实在是太可爱了～而认真确认吻戏的玄彬也忍不住说：「镇宇好像著急了，（希周的）嘴唇都快要啃下来般」，让朴信惠害羞的跑到玄彬身后～
tvN周末剧《阿尔罕布拉宫的回忆》於上周播出第13、14集，继悲伤的「雨夜之吻」后，镇宇（玄彬 饰）和希周（朴信惠 饰）迎来「更衣室之吻」，而剧组也公开相关花絮影片。
首先，是朴信惠与「艾玛」的拍摄场面，气氛看起来凝重又紧张吧？
导演一声「CUT」后，朴信惠又变回平时爱笑的模样。说到剧情中进入游戏的自己，她比出「开枪」的姿势，幻想成为狙击手。朴信惠表示：「若是拍摄动作戏应该会很有趣。」
朴信惠与玄彬实际相差8岁。在片场中，玄彬常常逗笑这位妹妹呢！拍摄完「艾玛」拿到「天国钥匙」的戏份后，玄彬又做出搞笑的表情（摄影机没有拍到），让朴信惠忍俊不住。
到了拍摄「更衣室之吻」时，两位演员先是细心对戏，连手臂摆放的位置都一一检查。
彩排空档，两位演员开始聊起天，是关於用手机看剧本、还是用纸质剧本比较好。玄彬露出「拒绝」的表情：「用手机看剧本的话…」然后做出姿势，大概是指无法翻阅吧，朴信惠笑著说：「不是啊用手机也可以这样、这样翻」，玄彬再次摇摇头，表示：「很麻烦」。
朴信惠开玩笑地对玄彬喊了一句：「老人家..」玄彬假装没听到，朴信惠又改口：「是大叔、大叔啦」。被「亏」的玄彬问她：「怎么可以说是大叔呢…」、「书呢…（苦笑）喜欢看纸质的还是用平板看？」朴信惠马上回答：「纸质的」。玄彬表示赞同，朴信惠突然大笑：「你说眼睛痛吗？哈哈哈哈哈！」玄彬「大叔」很无奈啊XD
到了确认吻戏的时间，朴信惠因为知道正在拍摄花絮影片，所以有点害羞，但玄彬可是从头到尾仔细观看了！他还说了感想：「镇宇著急了呢，嘴唇都…快要给啃掉的气势」，躲到玄彬背后的朴信惠也忍不住说：「以为嘴唇要消失了呢！」场面相当欢乐。
（图片、影片来源：tvN《阿尔罕布拉宫的回忆》）
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