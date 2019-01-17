《我的嘻哈我的家》朴正民身为演员的优势？「就是我的平凡」
电影 2019年1月17日 星期四09:38 Erin
提到忠武路受欢迎的演技派年轻男演员，从来不会漏掉朴正民。在作品《我的嘻哈我的家》中饰演男主角的朴正民，除了相当认真外，更是展现出他与生俱来的演员天赋。
朴正民在《我的嘻哈我的家》中饰演一位无名的Rapper歌手学秀，演出了年轻人的旁徨与亲情羁绊。在韩国宣传这部电影时，朴正民曾在综艺节目中表示觉得自己的演技大约只会得到观众60~70分的评价，他甚至谦虚地说：“只要不被观众骂就很好了。”
为了演出电影中的出色Rapper，朴正民花了很长的时间练习，更为这部电影亲自谱写了七首歌曲的旋律与歌词，他说：“其中让我花最长时间，花最多功夫写的歌曲就是「彩霞」，也是我最喜欢的一首。”
朴正民被问到身为演员，他认为自己的优势是什么呢？他说：“这些话从我自己的嘴里说出来觉得很不好意思，其实应该是那份平凡。”问他能否换句话来说明？他说：“好，应该是说我有上千张脸孔吧。”意思是虽然长得不算出色，但能够演什么像什么。
《我的嘻哈我的家》剧情描述一位参加选秀节目失败了多次的无名Rapper歌手学秀，回到故乡遇见中学时曾单恋自己的同学善美（金高银饰），在故乡回想过往时光时也得到许多启示，是一部青春以及具嘻哈精神的电影，将於1月18日在台上映。
照片：车库娱乐，megabox plusm
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