【有片】男神也有羞涩的时候！李钟硕见「理想型」李奈映频笑场，低头摸耳朵
韩剧 2019年1月17日 星期四10:00 Rui
当实力偶像派李钟硕遇到了理想型李奈映，他会如何表现呢？
李钟硕和李奈映联袂主演的《罗曼史是附录别册》将於1月26日重磅开播，近期剧组连发幕后花絮、宣传片为电视剧造势。没想到花絮中，别人眼中的李钟硕在理想型李奈映面前完全变成了不知所措的小迷弟， 全程羞涩还傻笑。
曝光的花絮中，李钟硕正在和李奈映拍摄在图书馆里邂逅的场景，也许是不敢相信自己竟然能够和女神搭戏，也许是看到理想型就站在自己面前而过於紧张， 演戏时一向很稳重的李钟硕竟然频频笑场，根本忍不住笑容，甚至都不敢看李奈映，一直低著头很是害羞，不停摸耳朵。
《罗曼史是附录别册》以出版社为主舞台，讲述了出版行业的从业者们的故事。 李奈映饰演因为学历太高而在求职中屡屡受挫，最后不得不隐瞒真实学历才得以就职出版社的女主角。 李钟硕饰演天才作家兼最年轻的出版社总编，他在学生时代成为文坛的偶像作家，是风头正旺的「大脑性感男」。
「图：YouTube」
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迷弟必定害羞慘了🤣殷殷期盼終於夢想成真，值得信賴的演員二碩大發
1小时前