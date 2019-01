新剧《附身》高准熹X宋清晨-官方海报&剧照释出:「这绝对是喜剧!」 BTS防弹少年团柾国身体不适的情况下完成表演!舞台结束后被扶著走出去,还不忘与粉丝们打招呼! 《首尔歌谣大赏》这是「恐怖袭击」吗?舞台焰火太猛,爱豆们被吓得抱头! 2019新兴小鲜肉崛起!tvN独幕剧《般若》徐志焄、安普贤主演预告公开 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 有线成为王的男人收视第一 BTS防弹少年团实况电影打造逼真临场感 带手灯进场重温特别效果吧! 终於能在韩国电视节目看见金在中!「正在准备 iHQ 新综艺」 2PM 俊昊公开感性画报 第二张个人精选辑随生日问世! 看到这一幕Wannable都要哭了!Wanna One在「最后的」官方活动上互相拥抱 黄致列释新主打歌〈走过离别〉预告片 亲自上阵诠释浓浓感伤 《阿尔罕布拉宫的回忆》剧情后半进展缓慢、朴信惠戏份偏少…宋在贞编剧:「结局需要」、「已先取得女主角谅解」 Wanna One 演唱会将授权直播 连成员特写都能即时看见! 《皇后的品格》崔振赫的熟男时尚 从警卫制服到西装风衣 又一位好莱坞演员登场!郑肯Ken Jeong上《蒙面歌王》大秀歌喉啦~! 庆祝BLACKPINK Jennie生日! YG&成员纷纷更新SNS 从柳炳宰、梁世炯到孙淡妃 JTBC 新综艺定档 2 月开播! [有片] 叫我行销女王! 孔晓振上电视购物卖《锁命危机》电影票 站姐公开EXO KAI「传说级」直拍舞台为他庆生!大家准备好一起流鼻血了吗 昨晚参加「首尔歌谣大赏」的不是Irene而是裴总裁,攻气太强粉丝直呼受不了 韩国吃放主播大方公开收入:「月均赚到4千万韩元,等於辞职前的年薪」 终於知道BLACKPINK LISA为什么无法舍弃浏海了!这不是摆POSE,而是一种保护 《首尔歌谣大奖》BTS防弹少年团曝惊艳新造型 好消息突袭「正在准备新专辑!」 SEVENTEEN 迷你六辑曲目表曝光 照旧盛满自创曲! 史上第一遭:韩国饶舌歌手「妈咪手」成为这样东西的代言人 IU亚巡VCR里的暖心细节:录影带都是以 IU Team和Uaena的姓名命名的!

五天以后黄致列就要带著歌迷期待多年正规专辑回归,先来看看主打歌的首波 MV 预告片!

HOW Entertainment 在昨晚(15 日)公开了黄致列正规专辑〈The Four Seasons〉主打歌「走过离别」的 MV 预告片。



最新 MV 再度由黄致列亲自主演,在雨夜里与恋人渐行渐远的他逐渐离开了画面,只留下一句「我会留下一切 / 这就离开」,短短一句歌声里蕴含著无限深情。

〈The Four Seasons〉以「走过离别」为首收录共 11 首歌曲,其中也包含黄致列在去年 11 月推出的 “Learn to Love” 以及多首由他亲自参与作词、作曲或包办词曲的作品,喜欢他的话别忘了在 21 日锁定〈The Four Seasons〉!



(照片与影片来源:HOW Entertainment、@chiyeul7102)

