期待黄致列的重逢时光，即将於8月12与13日连续两天隆重登场!

「亲爱的粉丝大人们，近来好吗？」听到黄致列以中文的迷人嗓音亲切问候，粉丝们的心是不是快被融化了呢？从圣诞节来台举办的签名会，至今又过了许久，历经这么多年没能听见黄致列的歌声与舞台演出，不禁让粉丝们纷纷敲碗期待。

歌手黄致列计画提早与粉丝们先过七夕情人节，即将在本周末连续两日，在板桥新北市政府多功能集会堂开唱，一圆粉丝们的相思梦！带著最新迷你专辑「礼物」偕同精心策划的五人乐团，外加「惊喜桥段」与近距离接触，黄致列释出满满的粉丝福利，正是送给粉丝大人们最大诚意的礼物。因为疫情关系，睽违已久的海外演出，让人格外期待，黄致列也表示，这次来台开唱与往常不同，不仅特别带来五人LIVE BAND搭配他动人的歌声，两日的演唱会更规划了8/12《好久不见》与8/13《你我重逢》不同主题连演出内容与曲目，要带给粉丝们最豪奢的舞台享受。



为了宠爱粉丝，还有更让人惊喜的大礼，就是提前在8/11演唱会的前一天，举办一场线下面对面的签名会，让粉丝大人们幸福满满的活动与多项粉丝福利，保证让现场粉丝们都心花朵朵开。带著你对黄致列满满的爱，到现场跟他一起，集满能量，创造幸福的共处时光吧！



粉丝福利相关资讯:

8月8日晚上23点前购票者，享有以下抽奖福利资格，

中奖名单将於8月10日公告於KKTIX活动页面。

➣ 粉 丝 福 利

签名专辑:

A区:35名 / B区:10名 / C区:5名

签名海报:

A区:65名 / B区:25名 / C区:10名

＜粉丝福利不得重复中奖＞

2023 黄致列 MINI CONCERT IN TAIPEI 活动资讯

演出时间：

Day 1第一场 - 2023年8月12日 18:30(入场时间:17:30)＜好久不见＞

Day 2第二场 - 2023年8月13日 15:30(入场时间:15:00)＜你我重逢＞

活动地点：新北市政府3F多功能集会堂(新北市板桥区中山路一段161号3楼)

购票方式：KKTIX及全台全家便利商店

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