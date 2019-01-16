《皇后的品格》崔振赫的熟男时尚 从警卫制服到西装风衣
韩剧 2019年1月16日 星期三11:57 Erin
演员崔振赫在目前热播中的SBS电视剧《皇后的品格》终於脱去警卫制服开始换上帅气风衣与西装了，虽然今日原定播出的进度改为精采回顾篇，不过明天还是会照常播出。
《皇后的品格》中崔振赫饰演要为母亲报仇而改头换面成为皇室护卫的千优彬，在上周的剧情中他以本名罗王植开始向皇帝展开复仇，直指皇帝就是杀人犯，因而使皇帝露出不安神情，接下来千优彬更将直接向皇后当面告白。
在明日预计播出的剧情中，护卫队长崔振赫终於换下制服，换穿更帅气的西装与风衣，展现更不一样的熟男魅力。剧中他在素珍公主前不断试穿许多不同款式的西装，整齐的发型加上一套套几乎是为崔振赫量身订做的西装与风衣外套，感觉电视机前的观众们也像看了一场他的时尚秀，期待帅气变身。
这场戏是在首尔市永登浦区一带拍摄的，为了方便拍摄特地在购物中心正式营业时间之前进行拍摄，崔振赫不停换了好几套服装，不过感觉起来他相当有经验也非常熟练，以及剧中看著他换穿服装的素珍公主也有许多喜剧即兴演出，让现场笑声不断。看崔演员皱著眉头认真研读剧本的样子，非常敬业。
即将於2月28日来台与粉丝见面的崔振赫，不知道会不会整套西装LOOK搬上台呢？能亲眼看到帅气的千优彬又唱著好听的OST歌曲，崔太太们一定要亲身参与一下~
照片：SM Life Design Group，G-Tree Creative，《皇后的品格》剧照
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