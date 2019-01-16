又一位好莱坞演员登场！郑肯Ken Jeong上《蒙面歌王》大秀歌喉啦～！

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小编觉得好好听喔…，被他深深吸引了！！！（高潮部份唱得我起鸡皮疙瘩啊～）

这个「黄金猪」面具真的是太应景啦～！好莱坞喜剧演员再次登场《蒙面歌王》（ep.186 - 1/13播出），由美国版的《蒙面》评审团中心－郑肯（Ken Jeong）惊喜现身，他以一首《Creep》吸引了全场的注意。



▼开口唱了第一句，标准的英文口音就被判断是外国人，之后又忍不住跟著歌词舞动身体，完全藏不住想搞笑的基因，带动著现场的气氛：



（郑肯的歌喉真的很棒啊～！）

▼最后摘下面具得知他真面目时，全场都相当震惊，他亲切地用韩文自我介绍说：「我的名字是Ken Jeong，韩文名字是郑康祖（정강조）！」无论在什么作品出现都能够让人印象深刻，存在感百分百，医师出身的韩裔美籍的郑肯。



而他对於《蒙面歌王》在韩国已做了190期，这件事情相当震惊，美国目前才做了10期，就感觉相当辛苦了，也期许美国版能够像原版一样成功，而他出演韩国节目的理由，是因为妈妈爱看这节目并希望他出演，他也是首位韩版跟美版都出演过的艺人，对此感到相当光荣，镜头上对著妈妈诉说著爱意，完全是孝子一枚啊～！



而他的两个女儿也是属猪的，所以「黄金猪」面具也显得意义非凡，很自然地提到女儿和妻子，也可以看得出来郑肯是一位相当爱家的男人，看到他如此温暖的一面，大家是否更加喜欢他了呢～？

（图自：MBCentertainment／WIRED）

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