《首尔歌谣大奖》BTS防弹少年团曝惊艳新造型 好消息突袭「正在准备新专辑！」
KPOP 2019年1月16日 星期三08:31 施乃琪
昨天防弹少年团不仅在《High1 首尔歌谣大奖》成为三冠王，更宣布了让 Army 期待不已的好消息！
昨天（15 日）防弹少年团出席了在高尺 Sky Dome 登场的第 28 届《High1 首尔歌谣大奖》，继去年后再度获得大奖殊荣，此外还抱回本奖和最佳专辑奖共三个奖项。
队长 RM 发表感言时表示：「在歌手生涯要拿一次大奖都不容易，居然颁了两次给我们，真的非常感谢全世界的 Army。不晓得大家相不相信，其实防弹少年团也是你们的粉丝」
他说：「大家的故事、声音或力量都会为我们的创作带来灵感，而种种表演和音乐也是因为有你们给的灵感才会诞生的，所以说我们是各位的粉丝。」一番真挚又谦虚的感言令人印象深刻。
特别的是，Jin 在获颁本奖时开心地喊道：「Army！谢谢你们让我们得了这个大奖，因为有大家我们才能做出好音乐。最近我们正在准备新专辑，老实说歌曲还没有全部出炉，但我们真的很努力地在准备。」V 也创意十足地说：「大家的黄金猪年都过得好吗？从现在开始到年底我们只会为大家带来幸福！」
对 Army 而言，防弹少年团的存在本身应该就是幸福，要是还有即将诞生的新专辑那想必就是非常幸福啦！
（照片来源：Big Hit Entertainment、TVDaily）
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留言/评论
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希望孩子們有時間休息!
看忙內表演後如此疲累到連麥克風都無法準確的放好。 https://twitter.com/JiminGinger/status/1085312190461239297?s=19
2小时前
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陳亭妤！其實我更希望孩子們可以好好休息😭
46分前
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Zoey Pun Bernice Lai
49分前
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