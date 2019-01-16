SEVENTEEN 迷你六辑曲目表曝光　照旧盛满自创曲！

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昨天在《High1 首尔歌谣大奖》又抱回一座大奖的 SEVENTEEN 很快就要回归了，光看曲目表就让歌迷的期待值直线上升！

经过连日来的预告照大放送后，Pledis Entertainment 终於在今天（16 日）公开了 SEVENTEEN 迷你六辑〈You Make My Dawn〉的完整曲目表。

从出道至今都坚持包办大部分创作工作的 SEVENTEEN 这次也没有例外，除了有 Woozi 负责四分之三词、曲，胜宽、Vernon、S.Coups、珉奎、圆佑、Hoshi 和 Dino 也都参与创作工作。

〈You Make My Dawn〉以主打歌 “Home” 为首一共收录了六首歌曲，当中包含三个小分队的歌曲各一，而上个月就抢先公开的 “Getting CLoser” 当然也在其中。就在曲目表一公开后，DK 也抢先透露：「这次也有满满的好歌，所以请大家多多期待！」



再过五天 SEVENTEEN 就会正式带著〈You Make My Dawn〉展开回归活动，从这次的预告规模也能多少预想到新专辑的精彩程度，Carat 们就尽情期待罗！



（照片与影片来源：Pledis Entertainment）

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