2019年这些男团面对「七年之痒」会有变动吗？

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来到2019年，要面对「七年之痒」的团体真不少，上次和大家看过女团的情况，这次就来看看男团吧！

EXO



是的！EXO也来到第七年了！(韩国会算八年)，在2012年出道的大约80个团体中，只有EXO是真正大红，成为一线团体并且人气持续。然而他们出道初期也经历过低潮才爆红，之后又风波不断。事实上，EXO分开的机率很低，只是会维持著九人还是八人，才是外界一直关注的焦点。

NU'EST



2012年3月出道，如果成员们没有参加《PRODUCE 101》的话，也许真的会解散吧！不过他们逆行了！随著旼炫结束WANNA ONE的活动，子团NU'EST W也告一段落，NU'EST也将以完整体回归吧？！他们的发展令人期待。

BTOB



2012年3月出道，事实上对於这一团的感情和团结无容置疑，只是随著成员陆续入伍，个人发展无可避免，但外界对他们还是有信心的(只要公司好好的~)

B.A.P



2012年1月出道，曾经，六位成员集体向公司提出诉讼，之后虽解决，但也注定这团走不长久。2018年随著容国、Zelo不再续约，团体未来堪虞。

VIXX



2012年5月出道，团体和成员的各自发展虽未至大红大紫，却稳定及持续。加上没有什么负面消息，因此猜测还能继续走下去。

100%



2012年9月出道，起初因是由神话成员Andy培训出来的团体而备受瞩目，然而发展一直未如理想，去年3月队长徐旻佑突然离世，余下四名成员虽努力振作活动，但团体的未来仍不乐观。

此外，2012年出道的还有CROSS GENE、BIG STAR、A-JAX等团体，然而知名度和发展都一般，多有改组或成员退出，在新人辈出的韩国乐坛中，似乎也难逃解散。

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