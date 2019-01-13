《2019偶像运动会》射箭的TWICE子瑜就是精灵公主啊，射的根本不是靶子而是人心

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又到了偶像运动会举办的日子，今年TWICE又来参战了，而忙内子瑜再度挑战射箭，大家都很期待。 不过比起成绩和技巧，大家似乎更被她空灵的美貌吸引住了。

虽然要等到除夕才能看到节目，但网路上已经开始爆出各类饭拍图，子瑜再一次用她的空灵美貌吸引人。 身穿红色连衣裙和白色衬衫、披著红色斗篷亮相的她让人联想到了《指环王》中精灵王子Legolas，水汪汪的大眼睛里充满了灵气，看得网民们纷纷留言大赞：「真的是太帅太美了」、「射箭女神」、「 美得不像地球人」等。



子瑜确实有吸引人的魅力，前几届的偶像运动会也贡献了不少值得舔屏的美图。 头发随著箭射出去时随意飘起的样子，连《Thor: Ragnarök》（ 雷神索尔3:诸神黄昏(台) / 雷神奇侠3:诸神黄昏(港) ）的导演都大力称赞。



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「图：PANN、twitter/TWICE_MM1020、TZUYU213、delta_trap」

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