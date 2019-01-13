《2019偶像運動會》射箭的TWICE子瑜就是精靈公主啊，射的根本不是靶子而是人心
明星 2019年1月13日 星期日09:20 Rui
又到了偶像運動會舉辦的日子，今年TWICE又來參戰了，而忙內子瑜再度挑戰射箭，大家都很期待。 不過比起成績和技巧，大家似乎更被她空靈的美貌吸引住了。
雖然要等到除夕才能看到節目，但網路上已經開始爆出各類飯拍圖，子瑜再一次用她的空靈美貌吸引人。 身穿紅色連衣裙和白色襯衫、披著紅色斗篷亮相的她讓人聯想到了《指環王》中精靈王子Legolas，水汪汪的大眼睛裡充滿了靈氣，看得網民們紛紛留言大贊：「真的是太帥太美了」、「射箭女神」、「 美得不像地球人」等。
子瑜確實有吸引人的魅力，前幾屆的偶像運動會也貢獻了不少值得舔屏的美圖。 頭髮隨著箭射出去時隨意飄起的樣子，連《Thor: Ragnarök》（ 雷神索爾3:諸神黃昏(台) / 雷神奇俠3:諸神黃昏(港) ）的導演都大力稱讚。
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「圖：PANN、twitter/TWICE_MM1020、TZUYU213、delta_trap」
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