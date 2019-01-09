[好片推荐]《摇摆男孩》爱跳舞何须理由 只恨生不逢时

想必大家都看到了许多有关电影《摇摆男孩》的预告，电影中演员们飞跃的舞步，令观众们潜在的舞蹈细胞也振奋了起来，不过《摇摆男孩》中却有著更多细腻情感，超越节奏明快的踢踏舞。
《摇摆男孩》是诉说一个发生在巨济岛战俘收容所的故事，剧情的一开始先用漫画手法来说明这个战争演进的过程，为何这里有著美军、南韩人、北韩人以及中国人这么复杂。而众所瞩目的都敬秀，在这收容所中即是北韩人在此地的风云人物卢奇秀，屌儿郎当的样子顶著个小平头，叛逆造型的确与他之前的作品相当不一样。
在这样的时代很容易擦枪走火，在收容所的战俘们没有人敢轻举妄动，只有过一天算一天，期待再度与自己的亲人相见。而美军则是想展现自己的权力，组织个舞团制造话题性，於是集合了来自不同领土的战俘，甚至还有女翻译，一同沉浸在舞蹈的魔力中。
碍於背景，依旧有人认为与自己国家阵营以外的人合作成何体统，都敬秀在片中饰演的卢奇秀完美表现出这一段内心的纠结，即使他再有天分、有梦想，却也在意著大环境，绝不能忘了自己是谁。卢奇秀也一度扪心自问，有人为了出名找到家人，有人为了克服健康问题，有人为了微薄薪水，只有他没有理由，但，爱跳舞何须理由？脑中无时无刻浮现著踢踏舞的节奏，就是最好的理由。什么契机让他为何决定加入这群Swing Kids？大家一定要进电影院来揭开谜底。
令人印象最深的是《摇摆男孩》中卢奇秀与杨判莱（朴慧秀饰）都在学习跳踢踏舞之后，想像著自己飞越过无数籓篱，无止尽地往前奔跑尽情舞蹈，舞蹈带给他们的愉悦心情，让他们暂时忘了自己身处於收容所，忘了自己是几乎失去了自由，只想著释放自己的能量舞动著。片中更不乏卢奇秀与黑人踢踏舞高手你来我往的Battle，相当精采也让观众们热血沸腾。
但导演的背景设定的确完美，看似用舞蹈突破了国家藩篱但其实不然，结合成舞蹈团只想顺利演出的他们，其实只是有心人士操作的一步棋，结局反转再度让大家目光回到主角都敬秀的情感堆叠，最后半小时展现出复杂的亲情纠葛，与为了生存不得不做的决定，从跳舞的欢欣到最终的紧张感，让观众们嘴角眼角都失守。《摇摆男孩》将於1月11日正式在台上映。
照片/影片：车库娱乐
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