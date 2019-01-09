[好片推薦]《搖擺男孩》愛跳舞何須理由 只恨生不逢時

想必大家都看到了許多有關電影《搖擺男孩》的預告，電影中演員們飛躍的舞步，令觀眾們潛在的舞蹈細胞也振奮了起來，不過《搖擺男孩》中卻有著更多細膩情感，超越節奏明快的踢踏舞。
《搖擺男孩》是訴說一個發生在巨濟島戰俘收容所的故事，劇情的一開始先用漫畫手法來說明這個戰爭演進的過程，為何這裡有著美軍、南韓人、北韓人以及中國人這麼複雜。而眾所矚目的都敬秀，在這收容所中即是北韓人在此地的風雲人物盧奇秀，屌兒郎噹的樣子頂著個小平頭，叛逆造型的確與他之前的作品相當不一樣。
在這樣的時代很容易擦槍走火，在收容所的戰俘們沒有人敢輕舉妄動，只有過一天算一天，期待再度與自己的親人相見。而美軍則是想展現自己的權力，組織個舞團製造話題性，於是集合了來自不同領土的戰俘，甚至還有女翻譯，一同沉浸在舞蹈的魔力中。
礙於背景，依舊有人認為與自己國家陣營以外的人合作成何體統，都敬秀在片中飾演的盧奇秀完美表現出這一段內心的糾結，即使他再有天分、有夢想，卻也在意著大環境，絕不能忘了自己是誰。盧奇秀也一度捫心自問，有人為了出名找到家人，有人為了克服健康問題，有人為了微薄薪水，只有他沒有理由，但，愛跳舞何須理由？腦中無時無刻浮現著踢踏舞的節奏，就是最好的理由。什麼契機讓他為何決定加入這群Swing Kids？大家一定要進電影院來揭開謎底。
令人印象最深的是《搖擺男孩》中盧奇秀與楊判萊（朴慧秀飾）都在學習跳踢踏舞之後，想像著自己飛越過無數籓籬，無止盡地往前奔跑盡情舞蹈，舞蹈帶給他們的愉悅心情，讓他們暫時忘了自己身處於收容所，忘了自己是幾乎失去了自由，只想著釋放自己的能量舞動著。片中更不乏盧奇秀與黑人踢踏舞高手你來我往的Battle，相當精采也讓觀眾們熱血沸騰。
但導演的背景設定的確完美，看似用舞蹈突破了國家藩籬但其實不然，結合成舞蹈團只想順利演出的他們，其實只是有心人士操作的一步棋，結局反轉再度讓大家目光回到主角都敬秀的情感堆疊，最後半小時展現出複雜的親情糾葛，與為了生存不得不做的決定，從跳舞的歡欣到最終的緊張感，讓觀眾們嘴角眼角都失守。《搖擺男孩》將於1月11日正式在台上映。
照片/影片：車庫娛樂
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