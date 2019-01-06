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《90分钟末日倒数》已於12月28日正式在台上映，至今票房已破3700万，日前双影帝河正宇以及李善均，与同行的金秉佑导演也在忙碌的行程中抽空接受媒体访谈，李善均一度阻止翻译老师说："这句不要翻!（哈姬玛~）"又是为何？

《90分钟末日倒数》是金秉佑导演花了五年的时间构思的一部作品，只因为导演在先前与河正宇合作《恐怖攻击直播》时，河正宇曾说想要拍一部「在地下碉堡作战」的电影，导演花了五年具体实现这个想法，也代表著这部《90分钟末日倒数》完全是河正宇的想法，也为他量身订做的作品。



三位大叔都非常善良幽默，也透露其实平时是会一起去喝酒的关系。说到三人喝酒时的特点，河正宇跟导演一致推崇李善均是「千杯不醉」，从头到尾都维持同样的姿态；而河正宇则被戏称是「灰姑娘」，每次喝到晚上11：00他就会说他要回家了，10次有9次先离席，河正宇解释说因为自己作息非常正常，每到11：00就会开始觉得眼皮很重，一定要回家睡觉。



河正宇更爆料导演是常常喝到吐的类型，他忆起合作《恐怖攻击直播》期间跟导演喝酒，喝到一半导演消失了，后来在车上发现导演，可能刚吐过还有些残留但已经昏睡不省人事，令河正宇印象深刻，此时李善均则是非常绅士，觉得这样可能会破坏导演形象，还突然跟翻译老师说："这句不要翻!（哈姬玛~）"，不过翻译老师跟他说明其实记者都听得懂的，全场早已笑翻。



第一次来台进行电影宣传活动的李善均，可说是有问必答，非常具亲和力，很多小细节也非常暖心。在访谈结束后他与河正宇也一一对记者们道谢，此时听见李善均在一旁低声跟河正宇说：“原来这（记者会跟联访）要花这么久时间啊~”可能有点被满满的行程吓到了，不过他们三人依旧非常尽力宣传这部电影，也谢谢台湾粉丝们的支持，带著满满的回忆回到韩国。

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