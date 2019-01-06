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《90分鐘末日倒數》已於12月28日正式在台上映，至今票房已破3700萬，日前雙影帝河正宇以及李善均，與同行的金秉祐導演也在忙碌的行程中抽空接受媒體訪談，李善均一度阻止翻譯老師說："這句不要翻!（哈姬瑪~）"又是為何？

《90分鐘末日倒數》是金秉祐導演花了五年的時間構思的一部作品，只因為導演在先前與河正宇合作《恐怖攻擊直播》時，河正宇曾說想要拍一部「在地下碉堡作戰」的電影，導演花了五年具體實現這個想法，也代表著這部《90分鐘末日倒數》完全是河正宇的想法，也為他量身訂做的作品。



三位大叔都非常善良幽默，也透露其實平時是會一起去喝酒的關係。說到三人喝酒時的特點，河正宇跟導演一致推崇李善均是「千杯不醉」，從頭到尾都維持同樣的姿態；而河正宇則被戲稱是「灰姑娘」，每次喝到晚上11：00他就會說他要回家了，10次有9次先離席，河正宇解釋說因為自己作息非常正常，每到11：00就會開始覺得眼皮很重，一定要回家睡覺。



河正宇更爆料導演是常常喝到吐的類型，他憶起合作《恐怖攻擊直播》期間跟導演喝酒，喝到一半導演消失了，後來在車上發現導演，可能剛吐過還有些殘留但已經昏睡不省人事，令河正宇印象深刻，此時李善均則是非常紳士，覺得這樣可能會破壞導演形象，還突然跟翻譯老師說："這句不要翻!（哈姬瑪~）"，不過翻譯老師跟他說明其實記者都聽得懂的，全場早已笑翻。



第一次來台進行電影宣傳活動的李善均，可說是有問必答，非常具親和力，很多小細節也非常暖心。在訪談結束後他與河正宇也一一對記者們道謝，此時聽見李善均在一旁低聲跟河正宇說：“原來這（記者會跟聯訪）要花這麼久時間啊~”可能有點被滿滿的行程嚇到了，不過他們三人依舊非常盡力宣傳這部電影，也謝謝台灣粉絲們的支持，帶著滿滿的回憶回到韓國。

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