WINNER友情手链背后爆笑故事！宋旻浩：都是塑料兄弟情啊XD
明星 2018年12月26日 星期三09:30 Rui
WINNER一不小心就成为了韩网的热议焦点，起因就是一条小小的手链。
PO主以「那时候那个手链的友情故事feat.WINNER」为题公开了一组照片，原来是拍摄《花样青春》当时成员们购买了同款手链，并一起佩戴，还信誓旦旦地表示一旦发现有人拿掉手链的话就要罚款30万圆（韩币），没想到过了不久之后，事情就发生了变化。
先是升润告发了秦禹和升勋摘掉了手链，还洋洋得意地表示自己还戴著~哪怕是拍摄电视剧时都没摘掉！秦禹解释是因为绳子松了才摘掉，顺便「检举」了宋旻浩~
宋旻浩调侃「原来我们是塑料兄弟情」，并晒出了自己佩戴手链的照片，瞬间反杀！
WINNER一眼看上去都是「冷都男」，但其实私下根本就是大男孩。当时买手链的人是秦禹，提出摘掉就罚款30万的是升勋，说「我没关系」就戴著的人是宋旻浩，而升润则一言不发就戴上了。没想到最后被发现摘了手链的人是升勋和秦禹~
「图：instiz」
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