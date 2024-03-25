这个女儿也要顾！柳承龙继高允贞也送金慧峻咖啡车！是《尸战朝鲜》「毒父女」啊

今（25）日凌晨，《杀人者的购物中心》「智安」金慧峻，在拍新戏《CA$HERO》的现场透露「爸爸」柳承龙送来了咖啡车。

「真的吓了一跳又非常感动，谢谢爸爸！我会成为善良的女儿的。」仔细看金慧峻发的照片是保温瓶上贴著贴纸，贴纸上有趣的写著「充满爱之毒的饮料♥毒爸爸柳承龙」。要知道，贴纸是专门用在应援上的贴纸，通常贴在应援便当、应援咖啡上，金慧峻特别贴在自己的保温瓶收藏啊！



另张照片就是咖啡车「本人」了，咖啡车横幅写著「戏剧《CA$HERO》的演员与工作人员加油，特别是为金慧峻演员加油」，旁边展架则有Sense的写著「喝点清凉的饮料吧，钱就用《CA$HERO》收吧！！」金慧峻兴奋在咖啡车前拍照，或许是怕剧透而把自己的衣服搞怪涂鸦了。



金慧峻与柳承龙正是在NETFLIX《尸战朝鲜》系列结为父女，由於两人饰演反派，似乎又因为剧情发展的关系，柳承龙下戏后老是喊金慧峻「毒女儿」。两人上月也曾偶然相遇后自拍了。



顺带一提，柳承龙演艺圈里「养的女儿很多」，下戏后经常保持联络，如因《7号房的女儿》父女情牵10年的葛潇辕（曾译名：葛素媛），他曾透露自己在葛潇辕上小学、中学、高中都会送新的书包给她，去年7月父女时隔10年再次公开同框‎；今年初也曾为《MOVING 异能》（MOVING超异能族）的女儿高允贞送上咖啡车‎。



柳承龙上月还曾搞笑发文，说自己和女儿之间有「牙痛遗传」，从高允贞、葛潇辕、金裕贞、金慧峻到沈恩敬，都找出和自己一样「牙痛」姿势的照片，笑翻网友。



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