《成为王的男人》吕珍九：阳光微笑VS致命眼神，这要怎么选～！！？
韩剧 2018年12月20日 星期四10:30 MiJimin
【多图】小编选「性感珍九」！结案！！！（OMG！看那表情我鼻血狂流，吕珍九又长大啦…）
小编昨天整理了这出剧的海报和预告，之后又发现官方再释出了这组剧照，看看我们吕珍九的确是妖物啊～妖物！
▼预告：
在tvN即将於明年1月7日（一）首播的全新月火剧《成为王的男人》中，吕珍九将一人分饰两角，同时饰演王「李宪」，和平民戏子「河善」，两人性格迥异，单看剧照片可区别出两人的不同。
生活在恐惧与权力斗争之中的王「李宪」，在政局混乱的情况下，总是担心自己性命不保，而这张照片中流露出的性感姿态，和结实胸膛，让许多粉丝心动不已啊～！
而「李宪」找来了「河善」做自己的替身，本来活得自由自在，学了一身戏子技艺，总是笑口常开的他，却因为长得和王一模一样，而坐上了王位。
＊若想看更多剧照、海报、预告，可点选右侧文章连结：tvN新剧《成为王的男人》最新预告：吕珍九牵起李世荣的手，画风瞬间唯美浪漫～
《成为王的男人》改编自电影《双面君王》，由《金钱之花》的金熙元导演与新人作家金善德合作打造。讲述政局混乱、权力纷争达到顶峰的朝鲜中期，王「李宪」为了预防不测，找来了比双胞胎更相似的「河善」做替身，代替他在皇宫里当王所展开的故事。
（图自：tvN drama）
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