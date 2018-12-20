《成為王的男人》呂珍九：陽光微笑VS致命眼神，這要怎麼選～！！？
韓劇 2018年12月20日 星期四10:30 MiJimin
【多圖】小編選「性感珍九」！結案！！！（OMG！看那表情我鼻血狂流，呂珍九又長大啦…）
小編昨天整理了這齣劇的海報和預告，之後又發現官方再釋出了這組劇照，看看我們呂珍九的確是妖物啊～妖物！
▼預告：
在tvN即將於明年1月7日（一）首播的全新月火劇《成為王的男人》中，呂珍九將一人分飾兩角，同時飾演王「李憲」，和平民戲子「河善」，兩人性格迥異，單看劇照片可區別出兩人的不同。
生活在恐懼與權力鬥爭之中的王「李憲」，在政局混亂的情況下，總是擔心自己性命不保，而這張照片中流露出的性感姿態，和結實胸膛，讓許多粉絲心動不已啊～！
而「李憲」找來了「河善」做自己的替身，本來活得自由自在，學了一身戲子技藝，總是笑口常開的他，卻因為長得和王一模一樣，而坐上了王位。
＊若想看更多劇照、海報、預告，可點選右側文章連結：tvN新劇《成為王的男人》最新預告：呂珍九牽起李世榮的手，畫風瞬間唯美浪漫～
《成為王的男人》改編自電影《雙面君王》，由《金錢之花》的金熙元導演與新人作家金善德合作打造。講述政局混亂、權力紛爭達到頂峰的朝鮮中期，王「李憲」為了預防不測，找來了比雙胞胎更相似的「河善」做替身，代替他在皇宮裡當王所展開的故事。
（圖自：tvN drama）
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