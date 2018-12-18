《先热情的打扫吧》金裕贞今晚接下「一日秘书」紧跟尹钧相，换上粉红套装超迷人～！
韩剧 2018年12月18日 星期二11:25 MiJimin
【ep.8最新预告】尹钧相要加油啊～！原本没有存在感的男二宋再临，已经造成极大的威胁了～～～！（内文谈及剧情，重点是可爱的粉红裕贞❤）
在昨晚JTBC《先热情的打扫吧》所播出的第七集中，在权秘书（裕善 饰）的帮助下，张善杰（尹钧相 饰）除了明白自己的心意外，还决定要向吉五雪（金裕贞 饰）表白心意，勇敢踏出那艰难的一步。
但却恰巧撞见了崔君（宋再临 饰）与吉五雪在一起的画面，是的！崔君抓紧了时机，向吉五雪表白自己的心意，表示她就是自己一直想守护的女人，天啊～～～尹钧相慢了一步，OMG…。
不过，在最新的预告中，权秘书又追加了一个完美助攻，让吉五雪来当张善杰的一日秘书，换上粉红色的一整套西装，吉五雪看起来可爱又俏丽啊～！
跟在张善杰身边，吉五雪似乎又更靠近、更了解他，而在人群中的张善杰感到相当不适，吉五雪则制造出了两人空间，让张善杰靠著自己，看来今晚两人的感情又会急速升温啦～！好期待…>///<
▼今晚播出的第八集预告：
（截图自：JTBC drama）
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